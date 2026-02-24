Унаслідок ДТП за участі прокурора на Львівщині загинула дитина, ще одна госпіталізована, - Кравченко

За участі працівника Херсонської ОВА сталася ДТП

24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Декілька годин тому сталася страшна трагедія про яку маю повідомити особисто. На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована", - повідомив генпрокурор.

За кермом був прокурор

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Деталі ДТП

  • ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи.
  • Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено.
  • Усі обставини події наразі встановлюються.

"Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті", - наголосив Кравченко.

Кравченко взяв  провадження під особистий контроль

"Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість. Ще раз висловлюю глибокі співчуття родині загиблої дитини", - резюмував Генпрокурор.

Топ коментарі
Цю дитину вбив не прокурор а бандит в прокурорських погонах!
24.02.2026 21:09 Відповісти
У цьому вбивстві винна влада, оскільки вона толерує злочини та дозволяє відкупатися від покарання.
24.02.2026 21:12 Відповісти
НАПЕВНО ЛІКАРІ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ ,У ЯКОМУ БУВ СТАНІ...
24.02.2026 21:14 Відповісти
Та ще й 130? Чи був тверезий.... Мовчок!
24.02.2026 20:58 Відповісти
Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. Джерело: https://censor.net/ua/n3602258
24.02.2026 21:38 Відповісти
прокурор генеральний про це не вказав - а тексту розслідування поліції після випадку із Русіновим я просто не вірю!
24.02.2026 21:42 Відповісти
А прокурору, особливо генеральному, віриш?
24.02.2026 23:09 Відповісти
Зірро
24.02.2026 23:10 Відповісти
Прокурорам заборонити сідати за кермо! Прокурори це слабка ланка правоохоронної системи, постійно п'яні, під наркотою і завжди корумповані. Прокурорів потрібно періодично відправляти штурмувати Покровськ в складі штурмових полків, хоча б на тиждень, щоб повертати їх в реальний світ людей.
25.02.2026 05:53 Відповісти
24.02.2026 21:09 Відповісти
Це одне і теж...різниці ніякої
24.02.2026 21:48 Відповісти
24.02.2026 21:12 Відповісти
Це відбувається останні 30 років
24.02.2026 21:49 Відповісти
24.02.2026 21:14 Відповісти
Як не суддя так прокурор грають в боулінг манюпасами ... схоже в них якийсь челендж 🤔
24.02.2026 21:14 Відповісти
Челенж Задави гоя🤣🤣🤣
24.02.2026 21:51 Відповісти
Зазвичай вказують, чи трапилось це на пішоходному переході, чи ні. Тут мовчать. Значить на цьому буде збудований захист. Нічого не змінюється.
24.02.2026 21:17 Відповісти
алко теж проходять одразу при ДТП... Одже?
24.02.2026 21:27 Відповісти
Можете сформулювати запитання таким чином, що його могли зрозуміти ще хтось, крім вас?
24.02.2026 21:29 Відповісти
при ДТП всі учасники проходять тест на вміст алкоголю в крові,,,
при відмові - одразу ст 130 !
От я й запитав, чи був такий тест проведений...
24.02.2026 21:35 Відповісти
Ви дуже неуважні.
ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи.Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп'яніння не виявлено.Усі обставини події наразі встановлюються. Джерело: https://censor.net/ua/n3602258
24.02.2026 21:38 Відповісти
ще раз: прокурор генеральний про це не вказав - а тексту розслідування поліції після випадку із Русіновим я просто не вірю!
24.02.2026 21:43 Відповісти
Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. Джерело: https://censor.net/ua/n3602258
24.02.2026 21:39 Відповісти
ой, він інвалід, йому погано стало
24.02.2026 21:33 Відповісти
Подозрительно молчат про обстоятельства,хитрозадые журнашлюшки просто выдали формальное сочувствие и смехотворное обещание справедливости
24.02.2026 21:51 Відповісти
Справедливість? Та ви що.. Коли це таке було. Навіть не по таким справам суди йдуть роками без усіляких результатів, справедливість і наша влада і судді і прокурори - це не співставні речі. Починаючи з самого кравченка, у якого батько колаборант.
25.02.2026 07:46 Відповісти
Н дорогах трапляється багато ДТП,від цього не заштрафован НІХТО.Біда в тому,що розслідування бувають різні і як правило на користь прокурорів Співчуття до родини дитини скорому відновленні іншій постраждалій дитині
25.02.2026 09:09 Відповісти
 
 