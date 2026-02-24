Унаслідок ДТП за участі прокурора на Львівщині загинула дитина, ще одна госпіталізована, - Кравченко

24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Декілька годин тому сталася страшна трагедія про яку маю повідомити особисто. На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована", - повідомив генпрокурор.

За кермом був прокурор

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Деталі ДТП

ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи.

Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено.

Усі обставини події наразі встановлюються.

"Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті", - наголосив Кравченко.

Кравченко взяв провадження під особистий контроль

"Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість. Ще раз висловлюю глибокі співчуття родині загиблої дитини", - резюмував Генпрокурор.

