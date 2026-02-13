Вручено підозру судді, яка збила дитину на пішохідному переході у Кривому Розі: хлопчик досі у важкому стані

Суддя збила дитину на пішохідному переході

Судді одного з районних судів міста Кривий Ріг, яка допустила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що загрожує?

Як зазначається, судді інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 9 лютого 2026 року близько 16:30 суддя, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, рухаючись на червоне світло світлофора, допустила наїзд на дитину.

Хлопчик дістав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований до лікарні, де він досі перебуває у важкому стані в реанімації.

"Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого."

А присудят 30 тисяч гривень штрафу і заборону відвідувати бібліотеки м. Конотоп на протязі року.
13.02.2026 16:09 Відповісти
Все одно не посадять !
13.02.2026 20:05 Відповісти
 
 