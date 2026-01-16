Смертельна ДТП у Чернігові: поліціянтку лишили під вартою без права на заставу. ВIДЕО

Суд ухвалив рішення про посилення запобіжного заходу для співробітниці Національної поліції, яка стала фігуранткою справи про смертельний наїзд на малолітню дитину.

Згідно з рішенням судді, підозрювана перебуватиме під вартою без можливості звільнення під заставу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сьогодні під час судового засідання було розглянуто клопотання прокуратури щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваної. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою, наголошуючи на тяжкості злочину та ризиках тиску на слідство, враховуючи професійний статус фігурантки.

Суддя, вислухавши аргументи сторін, задовольнив клопотання прокурорів у повному обсязі.

Рішення передбачає:

Тримання під вартою на термін проведення досудового розслідування.

Відсутність альтернативи у вигляді застави.

Смертельне ДТП на Чернігівщині за участі працівників поліції

Нагадаємо, 11 грудня у Деснянському районному суді Чернігова поліцейській обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Прокуратура із таким рішенням не погодилася і подала апеляційну скаргу — просить про тримання під вартою без застави.

24 грудня у Чернігівському апеляційному суді захисник підозрюваної Дмитро Євдокимов просив відкласти слухання, оскільки не отримав апеляційної скарги від прокуратури. Тоді ж стало відомо, що застава була внесена і поліцейська вийшла зі слідчого ізолятора.

Батьки загиблої шестирічної Аліси Купрієнко, яку 10 грудня 2025 року збила поліцейська машина у Прилуках, що на Чернігівщині, напередодні Нового року отримали два листи з вибаченнями. Про це Суспільному повідомив адвокат потерпілих Аскар Ялагузян. За його словами, вони точно не знають, хто саме написав листи, але припускають, що це зробила поліцейська, яка була за кермом авто. Також у листах йшлося про компенсацію лікування матері дівчинки, яку збили разом із донькою.

Деталі ДТП

За попередніми даними, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП жінка отримала травми, а дитина загинула.

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало службове розслідування. Поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків на час з’ясування обставин інциденту.