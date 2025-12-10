Поліцейський автомобіль збив двох пішоходів у Прилуках: загинула дитина, - Нацполіція. ФОТО

У місті Прилуки Чернігівської області сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля поліції, в якій загинула дитина.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

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"У Нацполіції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках: поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

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Деталі ДТП

За попередніми даними, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП жінка отримала травми, а дитина загинула.

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало службове розслідування. Поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків на час з’ясування обставин інциденту.

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