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Новини Фото Смертельні ДТП
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Поліцейський автомобіль збив двох пішоходів у Прилуках: загинула дитина, - Нацполіція. ФОТО

У місті Прилуки Чернігівської області сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля поліції, в якій загинула дитина.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

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дтп в прилуках
Фото: Час Чернігівський

"У Нацполіції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках: поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

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Деталі ДТП

За попередніми даними, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП жінка отримала травми, а дитина загинула.

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало службове розслідування. Поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків на час з’ясування обставин інциденту.

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ДТП (4688) Нацполіція (15869) Прилуки (64) Чернігівська область (1456) Прилуцький район (57)
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Топ коментарі
+22
І ЦЕ НЕ ПЕРШИЙ РАЗ!!!! Мінімум раз в місяць така новина, то 2 сестер по 17 років, то ще когось і тд

Поліція перетворилась гірше чим при Янику
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10.12.2025 14:24 Відповісти
+13
3.14дараси кончені!!!
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10.12.2025 14:28 Відповісти
+11
І зхнову поліцейський, чому їх на фронт не відправляють ?хлопці гинуть за Україну ,а бидло бикує.
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10.12.2025 14:56 Відповісти

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