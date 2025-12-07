У Польщі потрапив в ДТП автобус, у якому їхали 26 українців
У суботу, 6 грудня, на трасі поблизу Любліна, що в Польщі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який їхав маршрутом Рава-Руська - Варшава.
Про це повідомляє Radio Lublin з посиланням на польську поліцію, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі аварії
За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом. Чоловік загинув на місці.
Автобус з'їхав з дороги в поле.
Пасажири автобусу не постраждали
Повідомляється, що ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.
Причини аварії наразі встановлюються.
Після аварії дорогу заблокували, транспорт обʼїжджав ділянку прилеглими населеними пунктами. Згодом рух транспорту відновили.
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