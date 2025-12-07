У Польщі потрапив в ДТП автобус, у якому їхали 26 українців

У суботу, 6 грудня, на трасі поблизу Любліна, що в Польщі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який їхав маршрутом Рава-Руська - Варшава.

Про це повідомляє Radio Lublin з посиланням на польську поліцію, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі аварії

За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом. Чоловік загинув на місці.

Автобус з'їхав з дороги в поле.

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Пасажири автобусу не постраждали

Повідомляється, що ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

Причини аварії наразі встановлюються.

Після аварії дорогу заблокували, транспорт обʼїжджав ділянку прилеглими населеними пунктами. Згодом рух транспорту відновили.

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