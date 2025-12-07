В Польше попал в ДТП автобус, в котором ехали 26 украинцев

В субботу, 6 декабря, на трассе возле Люблина, что в Польше, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который ехал по маршруту Рава-Русская - Варшава.

Об этом сообщает Radio Lublin со ссылкой на польскую полицию.

Детали аварии

По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и вызвал лобовое столкновение с автобусом. Мужчина погиб на месте.

Автобус съехал с дороги в поле.

Пассажиры автобуса не пострадали

Сообщается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Причины аварии пока устанавливаются.

После аварии дорогу заблокировали, транспорт объезжал участок прилегающими населенными пунктами. Впоследствии движение транспорта восстановили.

