В Польше попал в ДТП автобус, в котором ехали 26 украинцев
В субботу, 6 декабря, на трассе возле Люблина, что в Польше, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который ехал по маршруту Рава-Русская - Варшава.
Об этом сообщает Radio Lublin со ссылкой на польскую полицию, информирует Цензор.НЕТ.
Детали аварии
По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и вызвал лобовое столкновение с автобусом. Мужчина погиб на месте.
Автобус съехал с дороги в поле.
Пассажиры автобуса не пострадали
Сообщается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Причины аварии пока устанавливаются.
После аварии дорогу заблокировали, транспорт объезжал участок прилегающими населенными пунктами. Впоследствии движение транспорта восстановили.
