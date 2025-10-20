У Польщі автобус потрапив у ДТП з колоною американської військової техніки

Фото: KW PSP POZNAŃ

У Польщі сталася аварія за участю автобуса та колони американської військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, ДТП трапилась у понеділок ввечері на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави.

За даними пожежної служби Великопольського воєводства, одна людина залишилася заблокованою в автобусі.

Троє американських військових і водій автобуса отримали поранення. Наразі рух у напрямку Варшави обмежено однією смугою.

Фото: KW PSP POZNAŃ

Поки невідомо, скільки транспортних засобів входило до американської військової колони. Рятувальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим. Поліція розслідує обставини аварії.

