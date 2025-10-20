У Польщі автобус потрапив у ДТП з колоною американської військової техніки
У Польщі сталася аварія за участю автобуса та колони американської військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, ДТП трапилась у понеділок ввечері на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави.
За даними пожежної служби Великопольського воєводства, одна людина залишилася заблокованою в автобусі.
Троє американських військових і водій автобуса отримали поранення. Наразі рух у напрямку Варшави обмежено однією смугою.
Поки невідомо, скільки транспортних засобів входило до американської військової колони. Рятувальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим. Поліція розслідує обставини аварії.
щоб вас всіх чорти побрали , мразь 😡
А техніку шкода.. вона б на фронті знадобилась