УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4310 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
3 013 8

У Польщі автобус потрапив у ДТП з колоною американської військової техніки

У Польщі сталося ДТП між колоною військової техніки і автобусом
Фото: KW PSP POZNAŃ

У Польщі сталася аварія за участю автобуса та колони американської військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, ДТП трапилась у понеділок ввечері на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави.

За даними пожежної служби Великопольського воєводства, одна людина залишилася заблокованою в автобусі.

Троє американських військових і водій автобуса отримали поранення. Наразі рух у напрямку Варшави обмежено однією смугою.

У Польщі 20 жовтня сталося ДТП між колоною військової техніки і автобусом
Фото: KW PSP POZNAŃ

Поки невідомо, скільки транспортних засобів входило до американської військової колони. Рятувальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим. Поліція розслідує обставини аварії.

Читайте також: Нацгвардієць на смерть збив підлітка у Кривому Розі: його затримали, - ДБР. ФОТО

ДТП (4551) Польща (9099) техніка (1973) автобус (379)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"совпаденіє" ? )
показати весь коментар
20.10.2025 22:11 Відповісти
"псякрев ,рольнікі"
показати весь коментар
20.10.2025 22:31 Відповісти
Знову диверсія клятих кацапів ,
щоб вас всіх чорти побрали , мразь 😡
показати весь коментар
20.10.2025 22:34 Відповісти
"рогаті " рашистам друзі,вони їм допомагають
показати весь коментар
20.10.2025 23:09 Відповісти
Лаптями смердить...
показати весь коментар
20.10.2025 22:58 Відповісти
Цей HUMVEE зроблений з пап'є-маше?
показати весь коментар
20.10.2025 23:00 Відповісти
Може якась економ-версія для тилу.
показати весь коментар
20.10.2025 23:49 Відповісти
Мля. Як кретини воювати будуть...
А техніку шкода.. вона б на фронті знадобилась
показати весь коментар
20.10.2025 23:48 Відповісти
 
 