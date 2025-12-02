Вирок експрацівнику прокуратури Молочному, який скоїв смертельну ДТП, буде оскаржено як надто м’який, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокуратура оскаржуватиме вирок у справі колишнього працівника прокуратури, засудженого до 7,5 року позбавлення волі за смертельну ДТП у центрі Києва.

Про це він заявив у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Кравченко нагадав, що трагедія сталася 19 липня, коли жінка йшла тротуаром звичним маршрутом. "Звичайний літній вечір 19 липня став останнім для жінки, яка просто йшла додому… Обвинувачений перетворив його на трагедію", - зазначив він.

За словами генпрокурора, після наїзду водій не викликав швидку та не надав допомоги, а втік з місця події. Потерпіла померла в лікарні від травм.

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"Ми просили призначити максимальне покарання - 10 років позбавлення волі, але суд вирішив встановити менший строк. Я вважаю це покарання занадто м’яким, тому сторона обвинувачення подаватиме апеляцію", - заявив Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що покарання має бути справедливим: "Ми повинні дати чіткий сигнал: не має значення, хто вчинив злочин - працівник прокуратури, правоохоронних органів чи цивільна особа - ми будемо завжди вимагати справедливого покарання для всіх. Саме так повинна працювати система".

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Працівник прокуратури Молочний скоїв смертельну ДТП

Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

За даними журналістів, Андрій Молочний є сином коміка-зрадника Молочного.

21 липня 2025 року Молочного відправили під арешт без права застави.

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