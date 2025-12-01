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Новини Смертельні ДТП
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Правоохоронцю, який п’яним збив на смерть двох 17-річних сестер, повідомлено про підозру, - ДБР

Поліцейський збив двох сестер у Полтавській області

Працівники ДБР у тісній взаємодії з керівництвом Національної поліції затримали та повідомили про підозру правоохоронцю, який у місті Карлівка Полтавської області на смерть збив двох 17-річних сестер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як повідомляється, 30 листопада близько 19:30, керуючи власним автомобілем, правоохоронець наїхав на дівчат, які йшли узбіччям дороги. У результаті наїзду сестри загинули. Після аварії водій спочатку втік з місця ДТП, але згодом повернувся. За попередньою інформацією він був напідпитку.

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Для з'ясування всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій на місце оперативно виїхали працівники ДБР.

Повідомлено про підозру

Правоохоронця затримано та повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Що загрожує винуватцю ДТП

За скоєне йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

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Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Автор: 

ДТП (4528) ДБР (3959) підозра (1019) Полтавська область (1401)
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За 24 години встигли внести в ЄРДР - чи то адміністративка?
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01.12.2025 18:08 Відповісти
Іде поліцейський вулицею й бачить, як маленька дівчинка в пісочниці щось ліпить.
- Дівчинко, а що це ти ліпиш?
- Поліцейського.
- А з чого?
- Глина, пісок, лайно.

Поліцейський розізлився:
- А ну, негайно зламай, або я тебе зараз до батьків відведу!
За деякий час поліцейський знову підходить.
- Ну, а тепер що ліпиш?
- Пожежника.
- З чого?
- Глина, пісок.

Поліцейський: - А чому без лайна?

Дівчинка: - А якщо лайно додати, то знову поліцейський вийде…
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01.12.2025 18:35 Відповісти
Єдине зауваження:
- не поліцейскій, а поліцай!
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01.12.2025 19:17 Відповісти
Українська пісочниця
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01.12.2025 23:34 Відповісти
... пристрелити .
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01.12.2025 18:59 Відповісти
10 тисяч застави і за тиждень мусорок вийде.
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01.12.2025 19:53 Відповісти
Не йорничай, придурок.
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01.12.2025 20:53 Відповісти
Спочатку втік, бо на фронт біг, а повернувся, бо згадав, що не навчений в окопах воювати, а бухають вони, бо на фронт їх не пускають - ось в такий коловорот засмоктало поліцаїв в Україні.
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02.12.2025 00:11 Відповісти
 
 