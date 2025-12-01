УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9405 відвідувачів онлайн
Новини Фото Смертельні ДТП ДТП за участі поліціянтів
9 188 73

Нетверезий поліцейський збив двох 17-річних сестер на Полтавщині: обидві померли на місці. ФОТОрепортаж

Увечері 30 листопада у місті Карлівка Полтавської області поліцейський на власному автомобілі "Hyundai Tucson" збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Поліцейський збив двох сестер у Полтавській області

Обидві дівчини померли на місці події. За даними ОГП, правоохоронець спершу зник із місця аварії, проте невдовзі повернувся. Попередньо, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

За фактом трагедії розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення просить 10 років для експрацівника прокуратури, що п’яним скоїв смертельне ДТП

Поліцейський збив двох сестер у Полтавській області

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий водій Porsche у Києві скоїв ДТП, вдарив пасажирку та застосував зброю, - поліція. ФОТО

Автор: 

ДТП (4528) Полтавська область (1401)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Половину поліцейських вже давно пора на фронт.
Бо дурнею страждають у тилу, п'яствують, мародерять, порушують закони, бусифікацією займаються.
Аналогічно і з ТЦК і з типовими військовими.
На фронт половину їх, тоді два роки і не потрібно бусифікації.
Тоді меньше порушень закону з їх боку, зникне напруга у суспільстві.
Значить рашисти не зможуть просуватися на фронті, коли збільшиться чисельність солдат на фронті.
Значить краще стануть переговорні позиції України, що не призведе до капітуляції.
Швидше закінчиться війна.
показати весь коментар
01.12.2025 14:37 Відповісти
+31


У Татарбунарах на Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході, протягнувши її близько 11 метрів, а потім не зупинилася, поки батько дитини не почав кричати. За словами матері, поліцейська відволіклася на телефон і не викликала швидку, а пересіла на пасажирське сидіння. Батько дівчинки пізніше був доставлений до ТЦК. (весна 2025р)

в ТЦК батько 3 дітей був мобілізований..де в нього стався гіпетронічний криз

не .. звісно мусора хороші..вони просто не навчені воювати

зараз різні ******** мені будуть розповідати як в мене заберуть смартфон і я піду скаржитись в мусарню )
показати весь коментар
01.12.2025 14:37 Відповісти
+27
тю. а могли б піти медсестрами, на фронті нашим допомагати. не мусорню ж п'яну на фронт посилати.

насправді я б на місці батьків прирізав того підара, бо йому максимум пару років дадуть, або воно на ужгородський фронт спробує втекти
показати весь коментар
01.12.2025 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тю. а могли б піти медсестрами, на фронті нашим допомагати. не мусорню ж п'яну на фронт посилати.

насправді я б на місці батьків прирізав того підара, бо йому максимум пару років дадуть, або воно на ужгородський фронт спробує втекти
показати весь коментар
01.12.2025 14:33 Відповісти
за таке треба по 115 статті справу вдікривати і мінімум 15 років давати, бо цей підар знав що він п'яний і все одно умисно сів за кермо
показати весь коментар
01.12.2025 14:39 Відповісти
Макс, а ты небось с саблей под Покровском?
показати весь коментар
01.12.2025 15:53 Відповісти
ні, звичайно, але ж мені держава і гроші не платить, а тобі держава (тобто я) платить гроші за захист і оборону.
показати весь коментар
01.12.2025 15:55 Відповісти
Максимчик-оказывается,ты мне бабло платишь за твою оборону??))а я то думаю,каждый месяц неслабая копейка капает..все ломал голову-откуда? оказывается_Маська платит)) ну тогда-спи спокойно!буду ночью у кровати тебя охранять..
показати весь коментар
01.12.2025 16:25 Відповісти
да я буду рядом с кроватью стоять..даже прилягу рядом.раз платишь. так шо можешь ехать на фронт,герой
показати весь коментар
01.12.2025 16:43 Відповісти
ще робочий день не закінчився а ти вже п'яне, капець, оце охорона! оце поліція!
на фронт після тебе, звісно, тобто ніколи.
показати весь коментар
01.12.2025 16:45 Відповісти
Українська влада - це співучасники цього вбивства, оскільки вони дозволяють уникати покарання винних, не ловлять та не карають п'яних поліцейських.
показати весь коментар
01.12.2025 15:07 Відповісти
Тільки самосуд.
показати весь коментар
01.12.2025 16:49 Відповісти
В країні війна а бидло бикує ,замість того щоб країну захищати,що б ти здох виродок.
показати весь коментар
01.12.2025 14:36 Відповісти
Буду непопулярен на фоне этой дикой истории. Полицейский конечно подонок. И должен отвечать по полной. Ну скажите, панове, а полицейские у нас из чего берутся? Да из таких как мы с вами. Никто из нас подбуханным за руль не садился? Ни за что не поверю. А теперь о другом. Вчера мне позвонили и сказали, наш сосед, капитан полиции, накануне погиб от дрона в Херсоне. А ещё два моих соседа, тоже полицейские-там служат. Хотите смесить с говном их тоже?
показати весь коментар
01.12.2025 14:53 Відповісти
схоже на звіздьож. поліцейських на фронті менше 3% від їх кількості, а у вас ТРИ СУСІДА поліцейські і всі троє на фронті.
показати весь коментар
01.12.2025 14:55 Відповісти
тобі відсоток наших поліцейських на фронті повідомляє генштаб... рашки?

.
показати весь коментар
01.12.2025 15:15 Відповісти
я сам порахував.
показати весь коментар
01.12.2025 15:18 Відповісти
Открою тебе страшную тайну. Все эти парни полицейские с левого берега Днепра. Выехали оттуда сначала войны. В моём доме вообще много беженцев херсонской, и даже Донецкой областей
показати весь коментар
01.12.2025 15:35 Відповісти
вірю з усієї сили.
а статистика, яка каже що найбільше зрадників-поліцейських саме звідти, каже що ти звиздюнькаєш.

Я точно знаю що є поліцейські з донецької і херсонської обл, які воюють, але їх мало. вони потрапляють в 3% від всії поліцейських.
показати весь коментар
01.12.2025 15:40 Відповісти
Да мне п****Уй, веришь ты мне или нет.
показати весь коментар
01.12.2025 15:42 Відповісти
не вірю. і ніхто вам мусорам не вірить, погугли статистику довіри народа до поліції.
показати весь коментар
01.12.2025 15:44 Відповісти
Да ***** на твоё верю не верю))
показати весь коментар
01.12.2025 15:50 Відповісти
тобі покуй на народ? так ти мусор. тебе точно на фронт не заженеш.
показати весь коментар
01.12.2025 15:54 Відповісти
Максимчик, ты так и не ответил. Ты вот всех отправляешь на фронт. Сам небось уже там? Мечом размахиваешь?
показати весь коментар
01.12.2025 16:14 Відповісти
так ти й сам підбуханий мусорок. я ж тобі вже відповідав 01.12.2025 15:55
показати весь коментар
01.12.2025 16:15 Відповісти
Максимчик-но ты так и не ответил-ты уже с мечом под Покровском?))
показати весь коментар
01.12.2025 16:18 Відповісти
Мій родич,старший поліцейський офіцер, на Херсонщині практично з самого початку війни. За цей час три рази приїзджав до своєї мами сюди, на Київщину.
показати весь коментар
01.12.2025 15:44 Відповісти
ну і? скільки з його відділу людей пішло воювати? він один?
показати весь коментар
01.12.2025 15:45 Відповісти
Да вы этому максиму хрен что докажете. Мне кажется у него с полицией что-то личное))
показати весь коментар
01.12.2025 15:52 Відповісти
можеш викласти сюди офіційну заяву клименка, що поліцейських воює більше 10% хоча б, якщо зможеш.
показати весь коментар
01.12.2025 15:57 Відповісти
Ні, підбухании не сідаю
Поки загинуло 3 мусора то загинуло 3000 звичайних громадян
мусор за захист гроші отримує
показати весь коментар
01.12.2025 15:02 Відповісти
А ще один сусід генерал-ефрейтор танку гусениці перекусив і три армати з пм підбив.
показати весь коментар
02.12.2025 07:47 Відповісти


У Татарбунарах на Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході, протягнувши її близько 11 метрів, а потім не зупинилася, поки батько дитини не почав кричати. За словами матері, поліцейська відволіклася на телефон і не викликала швидку, а пересіла на пасажирське сидіння. Батько дівчинки пізніше був доставлений до ТЦК. (весна 2025р)

в ТЦК батько 3 дітей був мобілізований..де в нього стався гіпетронічний криз

не .. звісно мусора хороші..вони просто не навчені воювати

зараз різні ******** мені будуть розповідати як в мене заберуть смартфон і я піду скаржитись в мусарню )
показати весь коментар
01.12.2025 14:37 Відповісти
нама блт слів
показати весь коментар
01.12.2025 14:37 Відповісти
Половину поліцейських вже давно пора на фронт.
Бо дурнею страждають у тилу, п'яствують, мародерять, порушують закони, бусифікацією займаються.
Аналогічно і з ТЦК і з типовими військовими.
На фронт половину їх, тоді два роки і не потрібно бусифікації.
Тоді меньше порушень закону з їх боку, зникне напруга у суспільстві.
Значить рашисти не зможуть просуватися на фронті, коли збільшиться чисельність солдат на фронті.
Значить краще стануть переговорні позиції України, що не призведе до капітуляції.
Швидше закінчиться війна.
показати весь коментар
01.12.2025 14:37 Відповісти
може не половину а 70-80% хоча б
показати весь коментар
01.12.2025 14:47 Відповісти
Для начала хотя бы половину
показати весь коментар
01.12.2025 16:03 Відповісти
Та ці сцикуни нікуди з тилу не поїдуть, сміливості хватить тільки бабуль щімить або 10 на 1 виловлювати
на фронті бахає, страшно… не для того вони присягу давали
показати весь коментар
01.12.2025 14:59 Відповісти
Броньваний скот.
показати весь коментар
01.12.2025 14:39 Відповісти
Не треба ображати скот. Це ..... полюцеймейстер.
показати весь коментар
01.12.2025 14:45 Відповісти
запишеться в Гвардію наступу , і все
показати весь коментар
01.12.2025 14:41 Відповісти
Та відмажуть за вкрадені бабки і далі буде творити. Явно не перший раз бухий на кермом… і точно не останній
показати весь коментар
01.12.2025 14:57 Відповісти
Приклад "справедливого" суду стосовно мусорів:
"Приморський суд (Одеса) засудив трьох колишніх міліціонерів, які разом із померлим співучасником та заляканою жінкою, яку вони використовували, організували у 2014-2015 роках схему вимагання: через фальшиву анкету дівчини на сайті знайомств вона запрошувала чоловіків на зустріч із натяком на вживання марихуани, після чого міліціонери інсценували затримання та вимагали гроші.
Суд визнав їх винними у вимаганні, незаконному затриманні, перевищенні повноважень та незаконному обшуку, але через закінчення 10-річного строку давності звільнив від покарання, конфіскувавши 52 000 грн та стягнувши процесуальні витрати."
показати весь коментар
01.12.2025 14:44 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 14:48 Відповісти
это тихий ужас
показати весь коментар
01.12.2025 14:52 Відповісти
Я так розумію, що ухилянти менеджери, водії, електрики, будівельники, спортсмени, бізнемени, мажори, інженери, лікарі... ДТП не скоюють !
Дайте статистику по ДТП і поліцейськи будуть далеко не на першому місці....
Гегемони на тазіках вбивають набагато більше людей...
показати весь коментар
01.12.2025 14:53 Відповісти
враховуючи те, що якщо п'яного поліцая зупиняють його колеги, то вони що з ним роблять?
показати весь коментар
01.12.2025 14:57 Відповісти
Вы знаете это проблема нашего мудрого нариду. Когда ДТП совершает Как вы пишете врачи учителя артисты менеджеры строители, это само собой разумеется.буваэ.
показати весь коментар
01.12.2025 15:37 Відповісти
простих людей садять, або штрафують, а поліцейських - ні. процент бухих поліцаїів за кермом набагато більше ніж процент бухих цивільних за кермом, бо Б - безкарність
показати весь коментар
01.12.2025 15:42 Відповісти
Тільки розірвати це сміття. Це лайно треба скорочувати в рази. Тупоголовий непотріб і нероби
показати весь коментар
01.12.2025 14:53 Відповісти
А де вилупки що верещать « єслі вас на уліце пабьют, куда пабіжицє!?? Біспридєл будєт бес мусаров!»
Галіме мусарйо тільки створює цей безлад, вижираючи бюджети, кришуючи наркоту/чорний ринок і тд і тп 🤬
показати весь коментар
01.12.2025 14:55 Відповісти
Говно Алекс Алекс. Повторите ещё раз. Если тебе сегодня же ночью на улице дадут п****, ды, отберут лопатник, мобилу-то ты на фоне информации об этом уроде который сбил детей-точно в полицию не пойдёшь!! И вообще не пойдёшь туда до конца своей жизни! Я правильно тебя понял?
показати весь коментар
01.12.2025 15:40 Відповісти
гнида заяц..хотел бы я чтоб ты этим полицейским,которые воюют,в глаза сказал,что они мусор.говно смердящее.и пердящее с дивана просиженного
показати весь коментар
01.12.2025 17:58 Відповісти
заЯц-скажешь в глаза полицейскому,что он мусор?)
показати весь коментар
01.12.2025 18:09 Відповісти
Кролик, шо ты так убиваешься? Ты так никогда не убьёшься..!
показати весь коментар
01.12.2025 20:29 Відповісти
"Лопатник" - это палево...
показати весь коментар
01.12.2025 15:56 Відповісти
Это для некоторой категории альтернативно одаренных. Когда сказать портмоне-они могут не понять)
показати весь коментар
01.12.2025 16:11 Відповісти
А потім хочуть щоб народ любив і поважав мусорню.
показати весь коментар
01.12.2025 15:02 Відповісти
А тебе 73% хтось поважає?????
показати весь коментар
01.12.2025 17:00 Відповісти
І чому цю потвору неможна стратити ні місці? Правова держава, кажете? У правовій державі поліцейські не їздять бухими по дорогах!
показати весь коментар
01.12.2025 15:06 Відповісти
ні == на
Вибачте.
показати весь коментар
01.12.2025 15:07 Відповісти
им нізя фронт вони громадьски порядок охороняют.......ви шо на пенсію в45
показати весь коментар
01.12.2025 15:07 Відповісти
Бідна мусорня, пʼють з горя, бо не беруть їх на фронт, а вони так хотіли …
показати весь коментар
01.12.2025 15:39 Відповісти
Мудозвони, замість активно проводити антиалкогольну компанію - ви, гандони щимете букмекерів. Не знаю, щодного лудомана, що збив насмерть людину. А ця пропита ******* ні свого життя не цінує, ані чужого. То діти у хаті горять, поки мамаша бухає, то п'яний підор дівчат вбиває - роззуйте очі гандони тупорилі.
показати весь коментар
01.12.2025 16:19 Відповісти
безкарність правоохоронних органів - як наслідок служби корупціонерам при владі а не народу України.бідні діти,їх не повернеш.
показати весь коментар
01.12.2025 16:28 Відповісти
Гидозно -смердюча горілкою мусорня .
показати весь коментар
01.12.2025 17:11 Відповісти
Батька дівчата мобілізують, а сміття буде далі п'яне кататись.
показати весь коментар
02.12.2025 07:43 Відповісти
 
 