Нетверезий поліцейський збив двох 17-річних сестер на Полтавщині: обидві померли на місці. ФОТОрепортаж

Увечері 30 листопада у місті Карлівка Полтавської області поліцейський на власному автомобілі "Hyundai Tucson" збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Обидві дівчини померли на місці події. За даними ОГП, правоохоронець спершу зник із місця аварії, проте невдовзі повернувся. Попередньо, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

За фактом трагедії розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

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