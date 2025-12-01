Нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе скончались на месте. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области полицейский на своем автомобиле "Hyundai Tucson" сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Обе девушки скончались на месте происшествия. По данным ОГП, правоохранитель сначала скрылся с места аварии, однако вскоре вернулся. Предварительно, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.
По факту трагедии начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.
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насправді я б на місці батьків прирізав того підара, бо йому максимум пару років дадуть, або воно на ужгородський фронт спробує втекти
на фронт після тебе, звісно, тобто ніколи.
.
а статистика, яка каже що найбільше зрадників-поліцейських саме звідти, каже що ти звиздюнькаєш.
Я точно знаю що є поліцейські з донецької і херсонської обл, які воюють, але їх мало. вони потрапляють в 3% від всії поліцейських.
Поки загинуло 3 мусора то загинуло 3000 звичайних громадян
мусор за захист гроші отримує
У Татарбунарах на Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході, протягнувши її близько 11 метрів, а потім не зупинилася, поки батько дитини не почав кричати. За словами матері, поліцейська відволіклася на телефон і не викликала швидку, а пересіла на пасажирське сидіння. Батько дівчинки пізніше був доставлений до ТЦК. (весна 2025р)
в ТЦК батько 3 дітей був мобілізований..де в нього стався гіпетронічний криз
не .. звісно мусора хороші..вони просто не навчені воювати
зараз різні ******** мені будуть розповідати як в мене заберуть смартфон і я піду скаржитись в мусарню )
Бо дурнею страждають у тилу, п'яствують, мародерять, порушують закони, бусифікацією займаються.
Аналогічно і з ТЦК і з типовими військовими.
На фронт половину їх, тоді два роки і не потрібно бусифікації.
Тоді меньше порушень закону з їх боку, зникне напруга у суспільстві.
Значить рашисти не зможуть просуватися на фронті, коли збільшиться чисельність солдат на фронті.
Значить краще стануть переговорні позиції України, що не призведе до капітуляції.
Швидше закінчиться війна.
на фронті бахає, страшно… не для того вони присягу давали
"Приморський суд (Одеса) засудив трьох колишніх міліціонерів, які разом із померлим співучасником та заляканою жінкою, яку вони використовували, організували у 2014-2015 роках схему вимагання: через фальшиву анкету дівчини на сайті знайомств вона запрошувала чоловіків на зустріч із натяком на вживання марихуани, після чого міліціонери інсценували затримання та вимагали гроші.
Суд визнав їх винними у вимаганні, незаконному затриманні, перевищенні повноважень та незаконному обшуку, але через закінчення 10-річного строку давності звільнив від покарання, конфіскувавши 52 000 грн та стягнувши процесуальні витрати."
Дайте статистику по ДТП і поліцейськи будуть далеко не на першому місці....
Гегемони на тазіках вбивають набагато більше людей...
Галіме мусарйо тільки створює цей безлад, вижираючи бюджети, кришуючи наркоту/чорний ринок і тд і тп 🤬
Вибачте.