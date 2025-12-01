Нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе скончались на месте. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области полицейский на своем автомобиле "Hyundai Tucson" сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Обе девушки скончались на месте происшествия. По данным ОГП, правоохранитель сначала скрылся с места аварии, однако вскоре вернулся. Предварительно, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

По факту трагедии начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

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