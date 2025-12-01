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Нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе скончались на месте. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области полицейский на своем автомобиле "Hyundai Tucson" сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Полицейский сбил двух сестер в Полтавской области

Обе девушки скончались на месте происшествия. По данным ОГП, правоохранитель сначала скрылся с места аварии, однако вскоре вернулся. Предварительно, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

По факту трагедии начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

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Полицейский сбил двух сестер в Полтавской области

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Автор: 

ДТП (7624) Полтавская область (1425)
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Топ комментарии
+40
Половину поліцейських вже давно пора на фронт.
Бо дурнею страждають у тилу, п'яствують, мародерять, порушують закони, бусифікацією займаються.
Аналогічно і з ТЦК і з типовими військовими.
На фронт половину їх, тоді два роки і не потрібно бусифікації.
Тоді меньше порушень закону з їх боку, зникне напруга у суспільстві.
Значить рашисти не зможуть просуватися на фронті, коли збільшиться чисельність солдат на фронті.
Значить краще стануть переговорні позиції України, що не призведе до капітуляції.
Швидше закінчиться війна.
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01.12.2025 14:37 Ответить
+31


У Татарбунарах на Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході, протягнувши її близько 11 метрів, а потім не зупинилася, поки батько дитини не почав кричати. За словами матері, поліцейська відволіклася на телефон і не викликала швидку, а пересіла на пасажирське сидіння. Батько дівчинки пізніше був доставлений до ТЦК. (весна 2025р)

в ТЦК батько 3 дітей був мобілізований..де в нього стався гіпетронічний криз

не .. звісно мусора хороші..вони просто не навчені воювати

зараз різні ******** мені будуть розповідати як в мене заберуть смартфон і я піду скаржитись в мусарню )
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01.12.2025 14:37 Ответить
+27
тю. а могли б піти медсестрами, на фронті нашим допомагати. не мусорню ж п'яну на фронт посилати.

насправді я б на місці батьків прирізав того підара, бо йому максимум пару років дадуть, або воно на ужгородський фронт спробує втекти
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01.12.2025 14:33 Ответить
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тю. а могли б піти медсестрами, на фронті нашим допомагати. не мусорню ж п'яну на фронт посилати.

насправді я б на місці батьків прирізав того підара, бо йому максимум пару років дадуть, або воно на ужгородський фронт спробує втекти
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01.12.2025 14:33 Ответить
за таке треба по 115 статті справу вдікривати і мінімум 15 років давати, бо цей підар знав що він п'яний і все одно умисно сів за кермо
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01.12.2025 14:39 Ответить
Макс, а ты небось с саблей под Покровском?
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01.12.2025 15:53 Ответить
ні, звичайно, але ж мені держава і гроші не платить, а тобі держава (тобто я) платить гроші за захист і оборону.
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01.12.2025 15:55 Ответить
Максимчик-оказывается,ты мне бабло платишь за твою оборону??))а я то думаю,каждый месяц неслабая копейка капает..все ломал голову-откуда? оказывается_Маська платит)) ну тогда-спи спокойно!буду ночью у кровати тебя охранять..
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01.12.2025 16:25 Ответить
да я буду рядом с кроватью стоять..даже прилягу рядом.раз платишь. так шо можешь ехать на фронт,герой
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01.12.2025 16:43 Ответить
ще робочий день не закінчився а ти вже п'яне, капець, оце охорона! оце поліція!
на фронт після тебе, звісно, тобто ніколи.
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01.12.2025 16:45 Ответить
Українська влада - це співучасники цього вбивства, оскільки вони дозволяють уникати покарання винних, не ловлять та не карають п'яних поліцейських.
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01.12.2025 15:07 Ответить
Тільки самосуд.
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01.12.2025 16:49 Ответить
В країні війна а бидло бикує ,замість того щоб країну захищати,що б ти здох виродок.
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01.12.2025 14:36 Ответить
Буду непопулярен на фоне этой дикой истории. Полицейский конечно подонок. И должен отвечать по полной. Ну скажите, панове, а полицейские у нас из чего берутся? Да из таких как мы с вами. Никто из нас подбуханным за руль не садился? Ни за что не поверю. А теперь о другом. Вчера мне позвонили и сказали, наш сосед, капитан полиции, накануне погиб от дрона в Херсоне. А ещё два моих соседа, тоже полицейские-там служат. Хотите смесить с говном их тоже?
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01.12.2025 14:53 Ответить
схоже на звіздьож. поліцейських на фронті менше 3% від їх кількості, а у вас ТРИ СУСІДА поліцейські і всі троє на фронті.
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01.12.2025 14:55 Ответить
тобі відсоток наших поліцейських на фронті повідомляє генштаб... рашки?

.
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01.12.2025 15:15 Ответить
я сам порахував.
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01.12.2025 15:18 Ответить
Открою тебе страшную тайну. Все эти парни полицейские с левого берега Днепра. Выехали оттуда сначала войны. В моём доме вообще много беженцев херсонской, и даже Донецкой областей
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01.12.2025 15:35 Ответить
вірю з усієї сили.
а статистика, яка каже що найбільше зрадників-поліцейських саме звідти, каже що ти звиздюнькаєш.

Я точно знаю що є поліцейські з донецької і херсонської обл, які воюють, але їх мало. вони потрапляють в 3% від всії поліцейських.
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01.12.2025 15:40 Ответить
Да мне п****Уй, веришь ты мне или нет.
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01.12.2025 15:42 Ответить
не вірю. і ніхто вам мусорам не вірить, погугли статистику довіри народа до поліції.
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01.12.2025 15:44 Ответить
Да ***** на твоё верю не верю))
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01.12.2025 15:50 Ответить
тобі покуй на народ? так ти мусор. тебе точно на фронт не заженеш.
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01.12.2025 15:54 Ответить
Максимчик, ты так и не ответил. Ты вот всех отправляешь на фронт. Сам небось уже там? Мечом размахиваешь?
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01.12.2025 16:14 Ответить
так ти й сам підбуханий мусорок. я ж тобі вже відповідав 01.12.2025 15:55
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01.12.2025 16:15 Ответить
Максимчик-но ты так и не ответил-ты уже с мечом под Покровском?))
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01.12.2025 16:18 Ответить
Мій родич,старший поліцейський офіцер, на Херсонщині практично з самого початку війни. За цей час три рази приїзджав до своєї мами сюди, на Київщину.
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01.12.2025 15:44 Ответить
ну і? скільки з його відділу людей пішло воювати? він один?
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01.12.2025 15:45 Ответить
Да вы этому максиму хрен что докажете. Мне кажется у него с полицией что-то личное))
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01.12.2025 15:52 Ответить
можеш викласти сюди офіційну заяву клименка, що поліцейських воює більше 10% хоча б, якщо зможеш.
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01.12.2025 15:57 Ответить
Ні, підбухании не сідаю
Поки загинуло 3 мусора то загинуло 3000 звичайних громадян
мусор за захист гроші отримує
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01.12.2025 15:02 Ответить
А ще один сусід генерал-ефрейтор танку гусениці перекусив і три армати з пм підбив.
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02.12.2025 07:47 Ответить


У Татарбунарах на Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході, протягнувши її близько 11 метрів, а потім не зупинилася, поки батько дитини не почав кричати. За словами матері, поліцейська відволіклася на телефон і не викликала швидку, а пересіла на пасажирське сидіння. Батько дівчинки пізніше був доставлений до ТЦК. (весна 2025р)

в ТЦК батько 3 дітей був мобілізований..де в нього стався гіпетронічний криз

не .. звісно мусора хороші..вони просто не навчені воювати

зараз різні ******** мені будуть розповідати як в мене заберуть смартфон і я піду скаржитись в мусарню )
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01.12.2025 14:37 Ответить
нама блт слів
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01.12.2025 14:37 Ответить
Половину поліцейських вже давно пора на фронт.
Бо дурнею страждають у тилу, п'яствують, мародерять, порушують закони, бусифікацією займаються.
Аналогічно і з ТЦК і з типовими військовими.
На фронт половину їх, тоді два роки і не потрібно бусифікації.
Тоді меньше порушень закону з їх боку, зникне напруга у суспільстві.
Значить рашисти не зможуть просуватися на фронті, коли збільшиться чисельність солдат на фронті.
Значить краще стануть переговорні позиції України, що не призведе до капітуляції.
Швидше закінчиться війна.
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01.12.2025 14:37 Ответить
може не половину а 70-80% хоча б
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01.12.2025 14:47 Ответить
Для начала хотя бы половину
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01.12.2025 16:03 Ответить
Та ці сцикуни нікуди з тилу не поїдуть, сміливості хватить тільки бабуль щімить або 10 на 1 виловлювати
на фронті бахає, страшно… не для того вони присягу давали
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01.12.2025 14:59 Ответить
Броньваний скот.
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01.12.2025 14:39 Ответить
Не треба ображати скот. Це ..... полюцеймейстер.
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01.12.2025 14:45 Ответить
запишеться в Гвардію наступу , і все
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01.12.2025 14:41 Ответить
Та відмажуть за вкрадені бабки і далі буде творити. Явно не перший раз бухий на кермом… і точно не останній
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01.12.2025 14:57 Ответить
Приклад "справедливого" суду стосовно мусорів:
"Приморський суд (Одеса) засудив трьох колишніх міліціонерів, які разом із померлим співучасником та заляканою жінкою, яку вони використовували, організували у 2014-2015 роках схему вимагання: через фальшиву анкету дівчини на сайті знайомств вона запрошувала чоловіків на зустріч із натяком на вживання марихуани, після чого міліціонери інсценували затримання та вимагали гроші.
Суд визнав їх винними у вимаганні, незаконному затриманні, перевищенні повноважень та незаконному обшуку, але через закінчення 10-річного строку давності звільнив від покарання, конфіскувавши 52 000 грн та стягнувши процесуальні витрати."
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01.12.2025 14:44 Ответить
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01.12.2025 14:48 Ответить
это тихий ужас
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01.12.2025 14:52 Ответить
Я так розумію, що ухилянти менеджери, водії, електрики, будівельники, спортсмени, бізнемени, мажори, інженери, лікарі... ДТП не скоюють !
Дайте статистику по ДТП і поліцейськи будуть далеко не на першому місці....
Гегемони на тазіках вбивають набагато більше людей...
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01.12.2025 14:53 Ответить
враховуючи те, що якщо п'яного поліцая зупиняють його колеги, то вони що з ним роблять?
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01.12.2025 14:57 Ответить
Вы знаете это проблема нашего мудрого нариду. Когда ДТП совершает Как вы пишете врачи учителя артисты менеджеры строители, это само собой разумеется.буваэ.
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01.12.2025 15:37 Ответить
простих людей садять, або штрафують, а поліцейських - ні. процент бухих поліцаїів за кермом набагато більше ніж процент бухих цивільних за кермом, бо Б - безкарність
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01.12.2025 15:42 Ответить
Тільки розірвати це сміття. Це лайно треба скорочувати в рази. Тупоголовий непотріб і нероби
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01.12.2025 14:53 Ответить
А де вилупки що верещать « єслі вас на уліце пабьют, куда пабіжицє!?? Біспридєл будєт бес мусаров!»
Галіме мусарйо тільки створює цей безлад, вижираючи бюджети, кришуючи наркоту/чорний ринок і тд і тп 🤬
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01.12.2025 14:55 Ответить
Говно Алекс Алекс. Повторите ещё раз. Если тебе сегодня же ночью на улице дадут п****, ды, отберут лопатник, мобилу-то ты на фоне информации об этом уроде который сбил детей-точно в полицию не пойдёшь!! И вообще не пойдёшь туда до конца своей жизни! Я правильно тебя понял?
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01.12.2025 15:40 Ответить
гнида заяц..хотел бы я чтоб ты этим полицейским,которые воюют,в глаза сказал,что они мусор.говно смердящее.и пердящее с дивана просиженного
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01.12.2025 17:58 Ответить
заЯц-скажешь в глаза полицейскому,что он мусор?)
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01.12.2025 18:09 Ответить
Кролик, шо ты так убиваешься? Ты так никогда не убьёшься..!
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01.12.2025 20:29 Ответить
"Лопатник" - это палево...
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01.12.2025 15:56 Ответить
Это для некоторой категории альтернативно одаренных. Когда сказать портмоне-они могут не понять)
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01.12.2025 16:11 Ответить
А потім хочуть щоб народ любив і поважав мусорню.
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01.12.2025 15:02 Ответить
А тебе 73% хтось поважає?????
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01.12.2025 17:00 Ответить
І чому цю потвору неможна стратити ні місці? Правова держава, кажете? У правовій державі поліцейські не їздять бухими по дорогах!
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01.12.2025 15:06 Ответить
ні == на
Вибачте.
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01.12.2025 15:07 Ответить
им нізя фронт вони громадьски порядок охороняют.......ви шо на пенсію в45
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01.12.2025 15:07 Ответить
Бідна мусорня, пʼють з горя, бо не беруть їх на фронт, а вони так хотіли …
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01.12.2025 15:39 Ответить
Мудозвони, замість активно проводити антиалкогольну компанію - ви, гандони щимете букмекерів. Не знаю, щодного лудомана, що збив насмерть людину. А ця пропита ******* ні свого життя не цінує, ані чужого. То діти у хаті горять, поки мамаша бухає, то п'яний підор дівчат вбиває - роззуйте очі гандони тупорилі.
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01.12.2025 16:19 Ответить
безкарність правоохоронних органів - як наслідок служби корупціонерам при владі а не народу України.бідні діти,їх не повернеш.
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01.12.2025 16:28 Ответить
Гидозно -смердюча горілкою мусорня .
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01.12.2025 17:11 Ответить
Батька дівчата мобілізують, а сміття буде далі п'яне кататись.
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02.12.2025 07:43 Ответить
 
 