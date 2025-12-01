Правоохранителю, который пьяным сбил насмерть двух 17-летних сестер, сообщено о подозрении, - ГБР
Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с руководством Национальной полиции задержали и сообщили о подозрении правоохранителю, который в городе Карловка Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как сообщается, 30 ноября около 19:30, управляя собственным автомобилем, правоохранитель наехал на девушек, которые шли по обочине дороги. Вследствие наезда сестры погибли. После аварии водитель сначала скрылся с места ДТП, но впоследствии вернулся. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.
Для выяснения всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий на место оперативно выехали сотрудники ГБР.
Сообщено о подозрении
Правоохранителя задержали и сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).
Что грозит виновнику ДТП
За содеянное ему грозит лишение свободы до 12 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.
