Приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному, совершившему смертельное ДТП, будет обжалован как слишком мягкий, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуратура будет обжаловать приговор по делу бывшего сотрудника прокуратуры, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Киева.

Об этом он заявил в своем Facebook

Кравченко напомнил, что трагедия произошла 19 июля, когда женщина шла по тротуару по привычному маршруту. "Обычный летний вечер 19 июля стал последним для женщины, которая просто шла домой... Обвиняемый превратил его в трагедию", - отметил он.

По словам генпрокурора, после наезда водитель не вызвал скорую и не оказал помощи, а скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась в больнице от травм.

"Мы просили назначить максимальное наказание - 10 лет лишения свободы, но суд решил установить меньший срок. Я считаю это наказание слишком мягким, поэтому сторона обвинения будет подавать апелляцию", - заявил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что наказание должно быть справедливым: "Мы должны дать четкий сигнал: не имеет значения, кто совершил преступление - сотрудник прокуратуры, правоохранительных органов или гражданское лицо - мы всегда будем требовать справедливого наказания для всех. Именно так должна работать система".

Сотрудник прокуратуры Молочный совершил смертельное ДТП

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева сотрудник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Сбитая сотрудником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина скончалась в больнице.

По данным журналистов, Андрей Молочный является сыном комика-предателя Молочного.

21 июля 2025 года Молочного отправили под арест без права залога.

