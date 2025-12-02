Суд взял под стражу полицейского, который пьяным сбил насмерть двух 17-летних сестер на Полтавщине. ФОТО

Шевченковский райсуд Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора и взял под стражу без права залога правоохранителя, который в Карловке сбил двух 17-летних сестер. От полученных травм дети погибли на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, после наезда полицейский скрылся с места ДТП, однако впоследствии вернулся. Он имел признаки алкогольного опьянения.

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Полтавской областной прокуратуры. Досудебное расследование - ТУ ГБР в Полтаве.

Что предшествовало?

1 декабря ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины. Напомним, нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе умерли на месте.

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