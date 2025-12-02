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Новости Фото Смертельные ДТП
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Суд взял под стражу полицейского, который пьяным сбил насмерть двух 17-летних сестер на Полтавщине. ФОТО

Шевченковский райсуд Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора и взял под стражу без права залога правоохранителя, который в Карловке сбил двух 17-летних сестер. От полученных травм дети погибли на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что установило следствие?

Как отмечается, после наезда полицейский скрылся с места ДТП, однако впоследствии вернулся. Он имел признаки алкогольного опьянения.

суд над виновником ДТП

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Полтавской областной прокуратуры. Досудебное расследование - ТУ ГБР в Полтаве.

Что предшествовало?

1 декабря ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины. Напомним, нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе умерли на месте.

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ДТП (7624) Офис Генпрокурора (3150) Полтавская область (1425)
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за таке -покарання звичаною смертю мало
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02.12.2025 14:16 Ответить
Розкажіть про сина заступника мера Харкова Кузьміна, якого катували змусивши віддати криптомільйони і вбили у Відні. Живого посадили в машину і спалили.
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02.12.2025 14:19 Ответить
тут більшість коментаторів писала про те що в європі негри з азіатами бушують, а воно он як вийшло. наш ******** корупціонера знайшов пригод на свою сраку.
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02.12.2025 14:39 Ответить
Задовбали. Навіщо мордяки закривають ? Нехай усі бачуть цього нелюда. 95% мусрорів такі самі.
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02.12.2025 14:33 Ответить
Заброньовані алкаші на посадах в ЦОВВ, такі ж убивці, як і окупанти!!
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02.12.2025 14:36 Ответить
спочатку втік, подзвонив шефу, той йому сказав що робити, і потім п'яьнь поврнулась на місце вбивства.
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02.12.2025 14:40 Ответить
Питання чому з початку зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. Мабуть пообіцяли відмазати. Тому увага на цю кримінальну справу.
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02.12.2025 15:11 Ответить
Яка варта? Закопати живцем там де збив дівчат и виссятися на те місце. Якщо в дівчат е БАТЬКО, то він знае, що робити і задля чого жити.
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02.12.2025 15:43 Ответить
А з ними в одну мить померли їх унікальні половинки-хлопчики 4-5 років.
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02.12.2025 17:36 Ответить
 
 