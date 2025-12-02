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Суд взяв під варту поліцейського, який п’яним збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині. ФОТО
Шевченківський райсуд Полтави задовольнив клопотання прокурора взяв під варту без права застави правоохоронця, який у Карлівці збив двох 17-річних сестер. Від отриманих травм діти загинули на місці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
Як зазначається, після наїзду поліцейський зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури. Досудове розслідування - ТУ ДБР у Полтаві.
Що передувало?
1 грудня йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України. Нагадаємо, нетверезий поліцейський збив двох 17-річних сестер на Полтавщині: обидві померли на місці.
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