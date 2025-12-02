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Новини Фото Смертельні ДТП
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Суд взяв під варту поліцейського, який п’яним збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині. ФОТО

Шевченківський райсуд Полтави задовольнив клопотання прокурора взяв під варту без права застави правоохоронця, який у Карлівці збив двох 17-річних сестер. Від отриманих травм діти загинули на місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, після наїзду поліцейський зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

суд над винуватцем дтп

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури. Досудове розслідування - ТУ ДБР у Полтаві.

Що передувало?

1 грудня йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України. Нагадаємо, нетверезий поліцейський збив двох 17-річних сестер на Полтавщині: обидві померли на місці.

Також читайте: Обвинувачення просить 10 років для експрацівника прокуратури, що п’яним скоїв смертельне ДТП

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ДТП (4528) Офіс Генпрокурора (3928) Полтавська область (1401)
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за таке -покарання звичаною смертю мало
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02.12.2025 14:16 Відповісти
Розкажіть про сина заступника мера Харкова Кузьміна, якого катували змусивши віддати криптомільйони і вбили у Відні. Живого посадили в машину і спалили.
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02.12.2025 14:19 Відповісти
тут більшість коментаторів писала про те що в європі негри з азіатами бушують, а воно он як вийшло. наш ******** корупціонера знайшов пригод на свою сраку.
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02.12.2025 14:39 Відповісти
Задовбали. Навіщо мордяки закривають ? Нехай усі бачуть цього нелюда. 95% мусрорів такі самі.
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02.12.2025 14:33 Відповісти
Заброньовані алкаші на посадах в ЦОВВ, такі ж убивці, як і окупанти!!
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02.12.2025 14:36 Відповісти
спочатку втік, подзвонив шефу, той йому сказав що робити, і потім п'яьнь поврнулась на місце вбивства.
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02.12.2025 14:40 Відповісти
Питання чому з початку зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. Мабуть пообіцяли відмазати. Тому увага на цю кримінальну справу.
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02.12.2025 15:11 Відповісти
Яка варта? Закопати живцем там де збив дівчат и виссятися на те місце. Якщо в дівчат е БАТЬКО, то він знае, що робити і задля чого жити.
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02.12.2025 15:43 Відповісти
А з ними в одну мить померли їх унікальні половинки-хлопчики 4-5 років.
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02.12.2025 17:36 Відповісти
 
 