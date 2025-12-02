Суд взяв під варту поліцейського, який п’яним збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині. ФОТО

Шевченківський райсуд Полтави задовольнив клопотання прокурора взяв під варту без права застави правоохоронця, який у Карлівці збив двох 17-річних сестер. Від отриманих травм діти загинули на місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

Як зазначається, після наїзду поліцейський зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури. Досудове розслідування - ТУ ДБР у Полтаві.

Що передувало?

1 грудня йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України. Нагадаємо, нетверезий поліцейський збив двох 17-річних сестер на Полтавщині: обидві померли на місці.

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