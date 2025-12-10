Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в Прилуках: погиб ребенок, - Нацполиция. ФОТО

В городе Прилуки Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля полиции, в котором погиб ребенок.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

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"В Нацполиции начато служебное расследование по факту смертельного ДТП в Прилуках: полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Детали ДТП

По предварительным данным, наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Руководство Нацполиции немедленно инициировало служебное расследование. Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время выяснения обстоятельств инцидента.

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