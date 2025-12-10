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Новости Фото Смертельные ДТП
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Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в Прилуках: погиб ребенок, - Нацполиция. ФОТО

В городе Прилуки Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля полиции, в котором погиб ребенок.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

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ДТП в Прилуках
Фото: Час Черниговский

"В Нацполиции начато служебное расследование по факту смертельного ДТП в Прилуках: полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Детали ДТП

По предварительным данным, наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Руководство Нацполиции немедленно инициировало служебное расследование. Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время выяснения обстоятельств инцидента.

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ДТП (7945) Нацполиция (17656) Прилуки (71) Черниговская область (1753) Прилукский район (57)
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Топ комментарии
+22
І ЦЕ НЕ ПЕРШИЙ РАЗ!!!! Мінімум раз в місяць така новина, то 2 сестер по 17 років, то ще когось і тд

Поліція перетворилась гірше чим при Янику
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10.12.2025 14:24 Ответить
+13
3.14дараси кончені!!!
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10.12.2025 14:28 Ответить
+11
І зхнову поліцейський, чому їх на фронт не відправляють ?хлопці гинуть за Україну ,а бидло бикує.
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10.12.2025 14:56 Ответить

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