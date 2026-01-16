Смертельное ДТП в Чернигове: сотрудницу полиции оставили под стражей без права на залог. ВИДЕО

Суд принял решение об усилении меры пресечения для сотрудницы Национальной полиции, которая стала фигурантом дела о смертельном наезде на малолетнего ребенка.

Согласно решению судьи, подозреваемая будет находиться под стражей без возможности освобождения под залог, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня во время судебного заседания было рассмотрено ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для подозреваемой. Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей, отмечая тяжесть преступления и риски давления на следствие, учитывая профессиональный статус фигурантки.

Судья, выслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство прокуроров в полном объеме.

Решение предусматривает:

Содержание под стражей на срок проведения досудебного расследования.

Отсутствие альтернативы в виде залога.

Смертельное ДТП в Черниговской области с участием сотрудников полиции

Напомним, 11 декабря в Деснянском районном суде Чернигова полицейской избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысячи гривен.

Прокуратура с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу — просит о содержании под стражей без залога.

24 декабря в Черниговском апелляционном суде защитник подозреваемой Дмитрий Евдокимов просил отложить слушание, поскольку не получил апелляционной жалобы от прокуратуры. Тогда же стало известно, что залог был внесен и полицейская вышла из следственного изолятора.

Родители погибшей шестилетней Алисы Куприенко, которую 10 декабря 2025 года сбила полицейская машина в Прилуках Черниговской области, накануне Нового года получили два письма с извинениями. Об этом Суспильному сообщил адвокат потерпевших Аскар Ялагузян. По его словам, они точно не знают, кто именно написал письма, но предполагают, что это сделала полицейская, которая была за рулем авто. Также в письмах шла речь о компенсации лечения матери девочки, которую сбили вместе с дочерью.

Читайте также: Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в Прилуках: погиб ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Детали ДТП

По предварительным данным, наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Руководство Нацполиции немедленно инициировало служебное расследование. Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время выяснения обстоятельств инцидента.