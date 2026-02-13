Вручено подозрение судье, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик до сих пор в тяжелом состоянии
Судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая допустила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что грозит?
Как отмечается, судье инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 9 февраля 2026 года около 16:30 судья, находясь за рулем автомобиля BMW, двигаясь на красный свет светофора, допустила наезд на ребенка.
Мальчик получил телесные повреждения и был срочно госпитализирован в больницу, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.
А присудят 30 тисяч гривень штрафу і заборону відвідувати бібліотеки м. Конотоп на протязі року.