РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости ДТП в котором участвовала судья
1 144 2

Вручено подозрение судье, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик до сих пор в тяжелом состоянии

Судья сбила ребенка на пешеходном переходе

Судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая допустила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что грозит?

Как отмечается, судье инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

Смотрите также: Сообщено о подозрении полицейскому, который сбил человека, скрылся с места ДТП и скрывался за границей. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 9 февраля 2026 года около 16:30 судья, находясь за рулем автомобиля BMW, двигаясь на красный свет светофора, допустила наезд на ребенка.

Мальчик получил телесные повреждения и был срочно госпитализирован в больницу, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Смотрите также: Смертельное ДТП в Чернигове: полицейскую оставили под стражей без права на залог. ВИДЕО

Автор: 

дети (6914) ДТП (7807) Кривой Рог (1500) судья (2690) Днепропетровская область (4936) Криворожский район (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого."

А присудят 30 тисяч гривень штрафу і заборону відвідувати бібліотеки м. Конотоп на протязі року.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:09 Ответить
Все одно не посадять !
показать весь комментарий
13.02.2026 20:05 Ответить
 
 