Вручено подозрение судье, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик до сих пор в тяжелом состоянии

Судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая допустила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что грозит?

Как отмечается, судье инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему (ч. 2 ст. 286 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 9 февраля 2026 года около 16:30 судья, находясь за рулем автомобиля BMW, двигаясь на красный свет светофора, допустила наезд на ребенка.

Мальчик получил телесные повреждения и был срочно госпитализирован в больницу, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.

