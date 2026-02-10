РУС
Судья на BMW сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик в тяжелом состоянии. ФОТО

В Кривом Роге судья одного из райсудов сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

ДТП произошло 9 февраля около 16:30.

Судья сбила ребенка на пешеходном переходе: что известно?

"По предварительным данным, водительница BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Состояние ребенка

Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители изымают видео с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.

Судья сбила ребенка на пешеходном переходе: что известно?

Начато производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК).

дети (6913) ДТП (7807) Кривой Рог (1500) судья (2689) Днепропетровская область (4934) Криворожский район (251)
Топ комментарии
+20
Правоохоронці вилучають відео з місця події

Виною буде мати з дитиною....ще і беху відремонтують
показать весь комментарий
10.02.2026 10:40 Ответить
+13
Як не суддя то бмв...холера б на них усіх...тварина кончена....
показать весь комментарий
10.02.2026 10:40 Ответить
+11
Аж нудить,коли оця вся ряджена, корумпована наволоч щось там присуджує "Іменем України".
показать весь комментарий
10.02.2026 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правоохоронці вилучають відео з місця події

Виною буде мати з дитиною....ще і беху відремонтують
показать весь комментарий
10.02.2026 10:40 Ответить
Суддя? На битій?

Нову куплять.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:46 Ответить
Потрібна судова люстрація - повна заміна суддівського корпусу.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:55 Ответить
Нічого не дасть.Прийдуть нові ще захламніші,які хабарництво удосконалять і переведуть на якісно новий рівень.А що ж потрібно?Три речі - виборність,гласність і відсутність імунітету...
показать весь комментарий
10.02.2026 11:11 Ответить
Будемо міняти поки не стануть чесними.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:15 Ответить
Не люстрація, а кастрація, щоб такі ******** не розмножувалися.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:34 Ответить
Потрібно змінювати законодавство. Зокрема скасувати інститут призначення суддів владою. Судді, як і депутати, повинні обиратися одночасно на виборах.
Інститут професійних суддів себе не виправдав - просто з'явилась закрита каста, яка післі спливу п'тирічного терміну та призначення на довічний термін, взагалі стають недосяжними для суспільного контролю.
Судді повинні обиратися, не якимись там комісіями (з іноземцями чи без) а тими людьми, які мешкають на території юрисдикції того чи іншого суду, як районні так і апеляційні. Судді Верховного суду та інших судових інстанцій також повинні обиратися. Їх кандидатури повинні бути в бюлетенях.
Строк повноважень судді - як і у депутата ВР, п'ять років.
Після спливу цього терміну - висувайся на нові вибори. Крапка.
Окрім права обирати суддів, у виборців повинне бути прописане у законі право на достроковий відзив судді. Наприклад, шляхом збору відповідної кількості підписів мешканців того виборчого округу, в якому цей суддя обирався. І після збору підписів, без ніякої тяганини по всіляким комітетам і без права оскарження до суду - нафіг з посади. Воля народу повинна бути прямою волею і не може бути оскаржена.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:25 Ответить
Око за око, святе та віковічне правило СПРАВЕДЛИВОСТІ, або ВРАДІЇВКА !!!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:08 Ответить
Вилучають шар асфальту там де зебра і наносять в іншому місці...в нас в Одесі на Семена Палія є такий перехід..де проміжок між зебрами складає 15м напроти ринку
показать весь комментарий
10.02.2026 12:24 Ответить
Як не суддя то бмв...холера б на них усіх...тварина кончена....
показать весь комментарий
10.02.2026 10:40 Ответить
Не ***** канадець і не узагальнюй ! Кривий Ріг це фортеця Півдня України , і пошана всім містянам за стійкість .
показать весь комментарий
10.02.2026 10:49 Ответить
Аж нудить,коли оця вся ряджена, корумпована наволоч щось там присуджує "Іменем України".
показать весь комментарий
10.02.2026 10:46 Ответить
Всім стати! Суддя їде!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:03 Ответить
інвалід-пенсіонерка. панять, прастіть!
показать весь комментарий
10.02.2026 10:48 Ответить
і наградітьььь
показать весь комментарий
10.02.2026 12:15 Ответить
Напишуть, що короткостроково втратила свідомість через приступ чогось...
показать весь комментарий
10.02.2026 10:48 Ответить
будуть винні мати з дитиною, шо пішли по пішоходному
показать весь комментарий
10.02.2026 10:49 Ответить
Худоба на дорозі - треба новий знак у правила дорожнього передвіженія небожителей ввести. Ну і штраф у розмірі 100 баксів на кохве для случайно проходящего мусора.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:48 Ответить
У суддів мабуть челендж якийсь проводиться, в боулінг на пішоходних переходах манюпасами граються. Треба в соцмережах подивитись, може результатами хваляться? 🤔
показать весь комментарий
10.02.2026 10:48 Ответить
ще один суддя попав на крючок , буде правильні рішення строчити
показать весь комментарий
10.02.2026 10:49 Ответить
не в тему: на фото дорога великого будівництва?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:08 Ответить
Коли вже буде управа на цих суддів ,бидло живе в своєму світі ,космічні зарплати і пенсії під час війни і воно бикує.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:19 Ответить
Розгляд тривав довго. Про його перебіг народу повідомляв особисто міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він відкидав звинувачення в тому, що Омельченко перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, доводив, що швидкість омельченківського авто не перевищувала 70 км на годину. Всупереч свідченням свідків столична міліція з'ясувала, що потерпілий у момент ДТП був зовсім не на зебрі, а «йшов навскоси». Та й свідок у нардепа виявився надійний: його власний помічник. Злі язики, правда, стверджували, що відеокамера його в салоні машини не виявила, але це він просто «побіг по допомогу».
У червні 2010 року, коли про випадок майже забули, слідчі столичної міліції заявили, що не виявили складу злочину в діях Омельченка і справу проти нього закрили.
25 листопада 2011 року біля селища Чапаєвка під Києвом, Омельченко збив пішохода, який помер від травм. Зі слів свідків, чоловік, на вигляд близько 50 років, переходив дорогу по "зебрі". Від удару машиною пішохода відкинуло за перехід на кілька десятків метрів. Лікарі швидкої допомоги вже нічим не могли допомогти постраждалому - смерть настала миттєво.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не виключає, що пішохода збив не Олександр Омельченко, а хтось інший.
Омельченко також був учасником аварій у 2009 та 2016 роках, але жодного разу не отримав реального тюремного вироку
показать весь комментарий
10.02.2026 11:33 Ответить
І все нормально - і всі проковтнули !
показать весь комментарий
10.02.2026 13:45 Ответить
В нас слово поліцейський, суддя, прокурор, депутат - це синоніми слова "злочинець"
показать весь комментарий
10.02.2026 13:32 Ответить
що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ).
- за таке до 8 років ... а по факту - 100% що її взагалі не посадять !
показать весь комментарий
10.02.2026 13:43 Ответить
 
 