Судья на BMW сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик в тяжелом состоянии. ФОТО

В Кривом Роге судья одного из райсудов сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

ДТП произошло 9 февраля около 16:30.

"По предварительным данным, водительница BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Состояние ребенка

Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители изымают видео с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.

Начато производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК).

