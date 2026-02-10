Судья на BMW сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик в тяжелом состоянии. ФОТО
В Кривом Роге судья одного из райсудов сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
ДТП произошло 9 февраля около 16:30.
"По предварительным данным, водительница BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.
Состояние ребенка
Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители изымают видео с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.
Начато производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК).
Виною буде мати з дитиною....ще і беху відремонтують
Нову куплять.
Інститут професійних суддів себе не виправдав - просто з'явилась закрита каста, яка післі спливу п'тирічного терміну та призначення на довічний термін, взагалі стають недосяжними для суспільного контролю.
Судді повинні обиратися, не якимись там комісіями (з іноземцями чи без) а тими людьми, які мешкають на території юрисдикції того чи іншого суду, як районні так і апеляційні. Судді Верховного суду та інших судових інстанцій також повинні обиратися. Їх кандидатури повинні бути в бюлетенях.
Строк повноважень судді - як і у депутата ВР, п'ять років.
Після спливу цього терміну - висувайся на нові вибори. Крапка.
Окрім права обирати суддів, у виборців повинне бути прописане у законі право на достроковий відзив судді. Наприклад, шляхом збору відповідної кількості підписів мешканців того виборчого округу, в якому цей суддя обирався. І після збору підписів, без ніякої тяганини по всіляким комітетам і без права оскарження до суду - нафіг з посади. Воля народу повинна бути прямою волею і не може бути оскаржена.
У червні 2010 року, коли про випадок майже забули, слідчі столичної міліції заявили, що не виявили складу злочину в діях Омельченка і справу проти нього закрили.
25 листопада 2011 року біля селища Чапаєвка під Києвом, Омельченко збив пішохода, який помер від травм. Зі слів свідків, чоловік, на вигляд близько 50 років, переходив дорогу по "зебрі". Від удару машиною пішохода відкинуло за перехід на кілька десятків метрів. Лікарі швидкої допомоги вже нічим не могли допомогти постраждалому - смерть настала миттєво.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не виключає, що пішохода збив не Олександр Омельченко, а хтось інший.
Омельченко також був учасником аварій у 2009 та 2016 роках, але жодного разу не отримав реального тюремного вироку
- за таке до 8 років ... а по факту - 100% що її взагалі не посадять !