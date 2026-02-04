Сообщено о подозрении полицейскому, который сбил человека, скрылся с места ДТП и скрывался за границей

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении сотруднику патрульной полиции во Львовской области, который совершил дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей и оставил ее без помощи.

После наезда на женщину фигурант скрылся с места происшествия и долгое время скрывался на территории Республики Польша, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленника удалось вернуть в Украину в рамках процедуры экстрадиции

По данным следствия, 6 января 2021 года правоохранитель, управляя легковым автомобилем "Audi", двигался по одной из улиц города Шептицкого во Львовской области. Почти вдвое превысив разрешенную скорость, он совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести, в частности перелом бедренной кости, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные раны и гематому. Фигурант даже не оказал женщине первую медицинскую помощь, а сразу поехал в свой гараж, где попытался скрыть следы аварии. В дальнейшем, пытаясь избежать уголовной ответственности, он пересек государственную границу Украины.

После объявления правоохранителя в международный розыск, благодаря слаженным действиям украинских и иностранных правоохранительных органов, он был обнаружен на территории Республики Польша. В дальнейшем злоумышленник был экстрадирован в Украину, где ему сразу было сообщено о подозрении.

Фигуранту инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее телесные повреждения средней тяжести, а также заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали совершения уголовного правонарушения.

