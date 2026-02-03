Военнослужащий на Ривненщине наехал на пешехода и оставил его умирать на обочине, - ГБР

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ривненской области, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и оставил пострадавшего на обочине.

Что известно?

Авария произошла вечером 29 января 2026 года на автотрассе недалеко от села Шубки Ривненского района. Военный, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине.

  • В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Его тело обнаружили только утром 30 января. Назначены экспертизы для установления точного времени и причины смерти.

Задержание и арест

Отмечается, что водитель покинул место аварии, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние пострадавшего. В тот же день правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.

Военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ГБР задержало военного за смертельное ДТП в Ровенской области
Дайте угадаю: свалил потому что бухой біл?
показать весь комментарий
03.02.2026 17:26 Ответить
Вообще не факт. На проселочной дороге человек в черном может быть совершенно не виден. В развитых странах если по такой дороге человек шел ночью без светоотражающей одежды - водитель вообще может быть оправдан как человек который ничего не мог поделать в данной ситуации. Конечно, я категорически не поддерживаю оставление пострадавшего без помощи, и виновный конечно же должен понести ответственность, и в этом - в отличии от факта ДТП он виновен априори. Но я как водитель понимаю почему он это сделал, и как работает наш закон в таких случаях. Но еще раз - его поступок я осуждаю.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:29 Ответить
Тут "оставление" с последующей смертью, так что должен присесть. Но он может взять и попроситься но "0"...
показать весь комментарий
03.02.2026 17:33 Ответить
Да, в ДТП нужно разбираться, имел ли возможность избежать наезда. За оставление - безусловно срок.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:38 Ответить
Згадую , тиждень тому, справа фінського волонтера, який віз операційне приладдя і збив прокуЛОЛа, залишився на місці події, оказував допомогу. Вирок -8 років. А це тому що жінка суддя, а він прокуЛОЛ. Це реальний вирок. У коментах теж писали, як так, стаття максимум 5 років, а йому 8 дали. А от так, то що можна пану ніззя холопу.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:00 Ответить
У всякому випадку у нього тепер є вибір - піти на "0",або пересидіти війну на зоні,зберігши всі регаліі - стаття дозволяє...
показать весь комментарий
03.02.2026 17:38 Ответить
А насчет на ноль - ну сначала суд, срок, тюрьма - а оттуда уже по программе привлечения осужденных в ряды ЗСУ - уже на фронт. Естественно должен быть лишен офицерского звания.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:39 Ответить
Позбавлення звання, в чинному ККУ, передбачене лише за вчинення ТЯЖКОГО злочину. ДТП до них не відноситься...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:04 Ответить
Ну так его ж не за ДТП, а фактически за убийство, коим является оставление потерпевшего находящегося в беспомощном состоянии.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:10 Ответить
Твоє "фактически" - не враховується... Ні те, ні інше - не ТЯЖКИЙ злочин... Тряси свого депутата, хай входить з "депутатською ініціативою", і міняє законодавство...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:14 Ответить
Пане Холодний-хороший коментар)
показать весь комментарий
03.02.2026 19:20 Ответить
Я - ФАХІВЕЦЬ... Правда, "деяким" навіть фаховий коментар - не "доказ"... Вони впевнені, що вони більше тямлять у законодавстві...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:22 Ответить
Отож.. які там в жопу закони.. наш мудрий нарід керується виключно емоціями.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:34 Ответить
А вообще-нашему народу вполне достаточно государственного образования на уровне Запорожской Сечи. Нравится гетман-выбираем. Не нравится-выкатываем в болото или смолу и ещё посыпаем перьями. Итак от Верховной рады до последнего сельсовета. Мне кажется мы так и останемся каким-то странным государством на уровне африканского племени.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:38 Ответить
в таком случае лучше присесть
показать весь комментарий
03.02.2026 18:00 Ответить
чувак до тцк йшов а той його переїхав! злочинець!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:28 Ответить
Труп под машину кинули? И сказали "вали, мы как-нить спишем"?
Против ЗСУ как постсовковой машины и вкидывать особо не нужно. Воровство ГСМ, например, происходит в таких масштабах, что 24-кубовые бочки бенза на тягачах в западные области отправляют.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:40 Ответить
А, и не мусора его взяли, а ДБР.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:46 Ответить
ДБР ще гірше..

zельона прокладка ..під керівництвом ОПи
показать весь комментарий
03.02.2026 17:49 Ответить
А хто вкиди , ші і фейки про доблесних тцк вкидає? Теж мусора?
показать весь комментарий
03.02.2026 17:59 Ответить
а шо то за артиллерия біля Рівного?
куди вона там стріляє...?
показать весь комментарий
03.02.2026 17:39 Ответить
ППД какой-нить бригады, может быть.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:42 Ответить
А сходи до них і прямо там запитай!!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:54 Ответить
а ти просто сходи.... ок?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:22 Ответить
Зміни поганяло - «артист», звернись до старШого!!
показать весь комментарий
03.02.2026 18:26 Ответить
Не вірю!!!
Після обставин в Корсуні мусорилим взагалі немає довіри!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:39 Ответить
черговий доказ того що потрібен світловідбиваючий жилет
показать весь комментарий
03.02.2026 17:44 Ответить
Та хоча б якась стрічка,хоч що небудь.А так,2 життя зруйновані....
показать весь комментарий
03.02.2026 19:42 Ответить
Ну, в общем, на погибшего всем наплевать. Его же не мент сбил, а воин ЗСУ
показать весь комментарий
03.02.2026 17:49 Ответить
Помню недавно одна полициянтка сбила ребёнка насмерть. Трагедия конечно огромная. И хорошо помню как народ вопил-надо порвать её на части. А тут военный. Вроде как-то невдобняк. Хотя преступление есть преступление. Это пусть уже суд учитывает все обстоятельства и заслуги виновного. Да только х** там в нашем обществе такое будет. Не доросли.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:23 Ответить
Ну если бы сбил человека мент, уже было бы страниц 8 гневных комментов. А так -сбил на смерть и бросил - ну, бывает. Хотя, уверен, что погибшему не легче от того, что его на смерть сбил не мент, а военнослужащий ЗСУ
показать весь комментарий
03.02.2026 19:36 Ответить
Я об этом же и говорю. Наш народ закон не любит. Наш народ любит руководствоваться чувствами и эмоциями. Нравится не нравится. И пох на этот закон.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:39 Ответить
вірити ДБР , мусорам, БЕБ - себе не поважати

контори прокладки під управлінням zельоних гнид
показать весь комментарий
03.02.2026 17:51 Ответить
Транспорт і людина, це увага і відповідальність!!
Суддівський від «портновських», убив військовослужбовця Нацгвардії у Києві на блок посту, під час дії комендантської години, і сьогодні на волі, «судді» - його ж друзі!! А троє дітей, залишилися без Батька, який чергував на посту!!! Чекають суддівські на суд ЛЮДСЬКИЙ, дієвий та справедливий!! Око за око!!
Так і в цьому випадку, треба нести покарання, якщо ти скоїв убивство!!
Родичів убитої людини, сподіваюсь достатньо, щоб все влагодити….
Око за око!! Кров людська, не водиця!!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:52 Ответить
саме показове в цій темі як zельоні боти почали підтримувати генетичне сміття ДБР
і гниду Alexey Poltorak
і гниду Alexey Poltorak
показать весь комментарий
03.02.2026 17:54 Ответить
Обов'язково казати, що саме військовослужбовець?!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 18:38 Ответить
А обязательно было говорить, что ребёнка по-моему где-то в Полтаве-сбила именно женщина полицейская? Давайте будем справедливы. Как Фемида, с завязанными глазами.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:24 Ответить
 
 