Военнослужащий на Ривненщине наехал на пешехода и оставил его умирать на обочине, - ГБР

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ривненской области, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и оставил пострадавшего на обочине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Что известно?

Авария произошла вечером 29 января 2026 года на автотрассе недалеко от села Шубки Ривненского района. Военный, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине.

В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Его тело обнаружили только утром 30 января. Назначены экспертизы для установления точного времени и причины смерти.

Задержание и арест

Отмечается, что водитель покинул место аварии, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние пострадавшего. В тот же день правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.

Военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

