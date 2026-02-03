Военнослужащий на Ривненщине наехал на пешехода и оставил его умирать на обочине, - ГБР
Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ривненской области, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и оставил пострадавшего на обочине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Что известно?
Авария произошла вечером 29 января 2026 года на автотрассе недалеко от села Шубки Ривненского района. Военный, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине.
- В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Его тело обнаружили только утром 30 января. Назначены экспертизы для установления точного времени и причины смерти.
Задержание и арест
Отмечается, что водитель покинул место аварии, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние пострадавшего. В тот же день правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.
Военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Против ЗСУ как постсовковой машины и вкидывать особо не нужно. Воровство ГСМ, например, происходит в таких масштабах, что 24-кубовые бочки бенза на тягачах в западные области отправляют.
Після обставин в Корсуні мусорилим взагалі немає довіри!!!
Суддівський від «портновських», убив військовослужбовця Нацгвардії у Києві на блок посту, під час дії комендантської години, і сьогодні на волі, «судді» - його ж друзі!! А троє дітей, залишилися без Батька, який чергував на посту!!! Чекають суддівські на суд ЛЮДСЬКИЙ, дієвий та справедливий!! Око за око!!
Так і в цьому випадку, треба нести покарання, якщо ти скоїв убивство!!
Родичів убитої людини, сподіваюсь достатньо, щоб все влагодити….
Око за око!! Кров людська, не водиця!!
