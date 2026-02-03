Військовослужбовець на Рівненщині наїхав на пішохода та залишив його помирати на узбіччі, - ДБР
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду та залишив потерпілого на узбіччі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.
Що відомо?
Аварія сталася ввечері 29 січня 2026 року на автотрасі неподалік села Шубків Рівненського району. Військовий, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям.
- Унаслідок ДТП 25-річний чоловік дістав тілесні ушкодження, від яких згодом помер. Його тіло виявили лише вранці 30 січня. Призначено експертизи для встановлення точного часу та причини смерті.
Затримання та арешт
Зазначається, що водій залишив місце аварії, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого. Того ж дня правоохоронці виявили автомобіль із характерними пошкодженнями та встановили особу водія.
Військовому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель потерпілого) та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Санкція статті –– до 5 років позбавлення волі.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Суддівський від «портновських», убив військовослужбовця Нацгвардії у Києві на блок посту, під час дії комендантської години, і сьогодні на волі, «судді» - його ж друзі!! А троє дітей, залишилися без Батька, який чергував на посту!!! Чекають суддівські на суд ЛЮДСЬКИЙ, дієвий та справедливий!! Око за око!!
Так і в цьому випадку, треба нести покарання, якщо ти скоїв убивство!!
