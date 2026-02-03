Військовослужбовець на Рівненщині наїхав на пішохода та залишив його помирати на узбіччі, - ДБР

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду та залишив потерпілого на узбіччі.

Що відомо?

Аварія сталася ввечері 29 січня 2026 року на автотрасі неподалік села Шубків Рівненського району. Військовий, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям.

  • Унаслідок ДТП 25-річний чоловік дістав тілесні ушкодження, від яких згодом помер. Його тіло виявили лише вранці 30 січня. Призначено експертизи для встановлення точного часу та причини смерті.

Затримання та арешт

Зазначається, що водій залишив місце аварії, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого. Того ж дня правоохоронці виявили автомобіль із характерними пошкодженнями та встановили особу водія.

Військовому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель потерпілого) та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Санкція статті –– до 5 років позбавлення волі.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

ДБР затримало військового за смертельну ДТП на Рівненщині
Вообще не факт. На проселочной дороге человек в черном может быть совершенно не виден. В развитых странах если по такой дороге человек шел ночью без светоотражающей одежды - водитель вообще может быть оправдан как человек который ничего не мог поделать в данной ситуации. Конечно, я категорически не поддерживаю оставление пострадавшего без помощи, и виновный конечно же должен понести ответственность, и в этом - в отличии от факта ДТП он виновен априори. Но я как водитель понимаю почему он это сделал, и как работает наш закон в таких случаях. Но еще раз - его поступок я осуждаю.
03.02.2026 17:29 Відповісти
Тут "оставление" с последующей смертью, так что должен присесть. Но он может взять и попроситься но "0"...
03.02.2026 17:33 Відповісти
Дайте угадаю: свалил потому что бухой біл?
03.02.2026 17:26 Відповісти
Да, в ДТП нужно разбираться, имел ли возможность избежать наезда. За оставление - безусловно срок.
03.02.2026 17:38 Відповісти
Згадую , тиждень тому, справа фінського волонтера, який віз операційне приладдя і збив прокуЛОЛа, залишився на місці події, оказував допомогу. Вирок -8 років. А це тому що жінка суддя, а він прокуЛОЛ. Це реальний вирок. У коментах теж писали, як так, стаття максимум 5 років, а йому 8 дали. А от так, то що можна пану ніззя холопу.
03.02.2026 19:00 Відповісти
У всякому випадку у нього тепер є вибір - піти на "0",або пересидіти війну на зоні,зберігши всі регаліі - стаття дозволяє...
03.02.2026 17:38 Відповісти
А насчет на ноль - ну сначала суд, срок, тюрьма - а оттуда уже по программе привлечения осужденных в ряды ЗСУ - уже на фронт. Естественно должен быть лишен офицерского звания.
03.02.2026 17:39 Відповісти
Позбавлення звання, в чинному ККУ, передбачене лише за вчинення ТЯЖКОГО злочину. ДТП до них не відноситься...
03.02.2026 19:04 Відповісти
Ну так его ж не за ДТП, а фактически за убийство, коим является оставление потерпевшего находящегося в беспомощном состоянии.
03.02.2026 19:10 Відповісти
Твоє "фактически" - не враховується... Ні те, ні інше - не ТЯЖКИЙ злочин... Тряси свого депутата, хай входить з "депутатською ініціативою", і міняє законодавство...
03.02.2026 19:14 Відповісти
Пане Холодний-хороший коментар)
03.02.2026 19:20 Відповісти
Я - ФАХІВЕЦЬ... Правда, "деяким" навіть фаховий коментар - не "доказ"... Вони впевнені, що вони більше тямлять у законодавстві...
03.02.2026 19:22 Відповісти
Отож.. які там в жопу закони.. наш мудрий нарід керується виключно емоціями.
03.02.2026 19:34 Відповісти
А вообще-нашему народу вполне достаточно государственного образования на уровне Запорожской Сечи. Нравится гетман-выбираем. Не нравится-выкатываем в болото или смолу и ещё посыпаем перьями. Итак от Верховной рады до последнего сельсовета. Мне кажется мы так и останемся каким-то странным государством на уровне африканского племени.
03.02.2026 19:38 Відповісти
в таком случае лучше присесть
03.02.2026 18:00 Відповісти
чувак до тцк йшов а той його переїхав! злочинець!
03.02.2026 17:28 Відповісти
Труп под машину кинули? И сказали "вали, мы как-нить спишем"?
Против ЗСУ как постсовковой машины и вкидывать особо не нужно. Воровство ГСМ, например, происходит в таких масштабах, что 24-кубовые бочки бенза на тягачах в западные области отправляют.
03.02.2026 17:40 Відповісти
А, и не мусора его взяли, а ДБР.
03.02.2026 17:46 Відповісти
ДБР ще гірше..

zельона прокладка ..під керівництвом ОПи
03.02.2026 17:49 Відповісти
А хто вкиди , ші і фейки про доблесних тцк вкидає? Теж мусора?
03.02.2026 17:59 Відповісти
а шо то за артиллерия біля Рівного?
куди вона там стріляє...?
03.02.2026 17:39 Відповісти
ППД какой-нить бригады, может быть.
03.02.2026 17:42 Відповісти
А сходи до них і прямо там запитай!!!!
03.02.2026 17:54 Відповісти
а ти просто сходи.... ок?
03.02.2026 18:22 Відповісти
Зміни поганяло - «артист», звернись до старШого!!
03.02.2026 18:26 Відповісти
Не вірю!!!
Після обставин в Корсуні мусорилим взагалі немає довіри!!!
03.02.2026 17:39 Відповісти
черговий доказ того що потрібен світловідбиваючий жилет
03.02.2026 17:44 Відповісти
Та хоча б якась стрічка,хоч що небудь.А так,2 життя зруйновані....
03.02.2026 19:42 Відповісти
Ну, в общем, на погибшего всем наплевать. Его же не мент сбил, а воин ЗСУ
03.02.2026 17:49 Відповісти
Помню недавно одна полициянтка сбила ребёнка насмерть. Трагедия конечно огромная. И хорошо помню как народ вопил-надо порвать её на части. А тут военный. Вроде как-то невдобняк. Хотя преступление есть преступление. Это пусть уже суд учитывает все обстоятельства и заслуги виновного. Да только х** там в нашем обществе такое будет. Не доросли.
03.02.2026 19:23 Відповісти
Ну если бы сбил человека мент, уже было бы страниц 8 гневных комментов. А так -сбил на смерть и бросил - ну, бывает. Хотя, уверен, что погибшему не легче от того, что его на смерть сбил не мент, а военнослужащий ЗСУ
03.02.2026 19:36 Відповісти
Я об этом же и говорю. Наш народ закон не любит. Наш народ любит руководствоваться чувствами и эмоциями. Нравится не нравится. И пох на этот закон.
03.02.2026 19:39 Відповісти
вірити ДБР , мусорам, БЕБ - себе не поважати

контори прокладки під управлінням zельоних гнид
03.02.2026 17:51 Відповісти
Транспорт і людина, це увага і відповідальність!!
Суддівський від «портновських», убив військовослужбовця Нацгвардії у Києві на блок посту, під час дії комендантської години, і сьогодні на волі, «судді» - його ж друзі!! А троє дітей, залишилися без Батька, який чергував на посту!!! Чекають суддівські на суд ЛЮДСЬКИЙ, дієвий та справедливий!! Око за око!!
Так і в цьому випадку, треба нести покарання, якщо ти скоїв убивство!!
Родичів убитої людини, сподіваюсь достатньо, щоб все влагодити….
Око за око!! Кров людська, не водиця!!
03.02.2026 17:52 Відповісти
саме показове в цій темі як zельоні боти почали підтримувати генетичне сміття ДБР
і гниду Alexey Poltorak
03.02.2026 17:54 Відповісти
Обов'язково казати, що саме військовослужбовець?!!!
03.02.2026 18:38 Відповісти
А обязательно было говорить, что ребёнка по-моему где-то в Полтаве-сбила именно женщина полицейская? Давайте будем справедливы. Как Фемида, с завязанными глазами.
03.02.2026 19:24 Відповісти
 
 