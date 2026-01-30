Мера Вознесенська Величка взяли під варту із заставою 500 тис. грн у справі про смертельну ДТП

Подільський районний суд Кропивницького взяв під варту міського голову Вознесенська Євгенія Величка, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Кіровоградщині. Альтернативою запобіжного заходу визначено заставу у розмірі 500 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на запит кореспондента Укрінформу повідомила речниця ГУНП у Кіровоградській області Оксана Ковтуненко.

У Подільському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід міському голові Вознесенська Євгенію Величку, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Кіровоградщині.

"Тримання під вартою з заставою 500 тисяч", - зазначила Ковтуненко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Чернігові: поліціянтку лишили під вартою без права на заставу. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що поліцейські Кіровоградщини розслідують ДТП зі смертельними наслідками за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії. ФОТОрепортаж