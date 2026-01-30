Мера Вознесенська Величка взяли під варту із заставою 500 тис. грн у справі про смертельну ДТП
Подільський районний суд Кропивницького взяв під варту міського голову Вознесенська Євгенія Величка, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Кіровоградщині. Альтернативою запобіжного заходу визначено заставу у розмірі 500 тисяч гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на запит кореспондента Укрінформу повідомила речниця ГУНП у Кіровоградській області Оксана Ковтуненко.
"Тримання під вартою з заставою 500 тисяч", - зазначила Ковтуненко.
Раніше повідомлялося, що поліцейські Кіровоградщини розслідують ДТП зі смертельними наслідками за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.
