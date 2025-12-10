На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні, 10 грудня, у межах населеного пункту села Сокиричі.

Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку. 56-річний водій – військовий загинув на місці події, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі трагедії

Попередньо встановлено, що близько 9 ранку військовослужбовець Національної гвардії України, рухаючись у напрямку міста Ківерці Луцького району, не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом приватного домоволодіння.

Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження чи загибель.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Працівники ДБР проводять комплекс необхідних слідчих дій: огляд місця події, опитування свідків, вилучення речових доказів.











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