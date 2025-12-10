На Волыни ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащих Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 10 декабря, в пределах населенного пункта села Сокиричи.

Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель-военный погиб на месте происшествия, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали трагедии

Предварительно установлено, что около 9 утра военнослужащий Национальной гвардии Украины, двигаясь в направлении города Киверцы Луцкого района, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором частного домовладения.

В результате удара водитель погиб на месте, а пассажир получил травмы в виде забойно-рваной раны правой голени.

По факту ДТП открыто уголовное производство — нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее за собой причинение потерпевшему средней тяжести или тяжких телесных повреждений или гибель.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники ГБР проводят комплекс необходимых следственных действий: осмотр места происшествия, опрос свидетелей, изъятие вещественных доказательств.











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