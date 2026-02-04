Повідомлено про підозру поліціянту, який збив людину, втік з місця ДТП та переховувався за кордоном

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику патрульної поліції на Львівщині, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілою та залишив її без допомоги.

Після наїзду на жінку фігурант утік з місця події та тривалий час переховувався на території Республіки Польща, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисника вдалося повернути в Україну у межах процедури екстрадиції

За даними слідства, 6 січня 2021 року правоохоронець, керуючи легковим автомобілем "Audi", рухався однією з вулиць міста Шептицького на Львівщині. Майже вдвічі перевищивши дозволену швидкість, він здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїзну частину дороги.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, зокрема перелом стегнової кістки, закриту черепно-мозкову травму, численні рани та гематому. Фігурант навіть не надав жінці першу медичну допомогу, а одразу поїхав до власного гаража, де спробував приховати сліди аварії. Надалі, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, він перетнув державний кордон України.

Після оголошення правоохоронця в міжнародний розшук, завдяки злагодженим діям українських та іноземних правоохоронних органів, його було виявлено на території Республіки Польща. Надалі зловмисника екстрадовано до України, де йому відразу було повідомлення про підозру.

Фігуранту інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані.

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до двох років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються всі обставини та деталі вчинення кримінального правопорушення.

Топ коментарі
+11
4 года следствия по делу ДТП наверно быстро.
04.02.2026 14:05 Відповісти
+8
Как легко оказывается попасть за кордон.
04.02.2026 13:59 Відповісти
+3
Перелом стегнової кістки + ЧМТ = важка травма. Це щоб мента відмазати її перевели в "середньої ступені".
04.02.2026 14:40 Відповісти
Цікаво скільки грошей його коштувало втекти до Польщі...
04.02.2026 14:28 Відповісти
у 21-у році ніскльки.
04.02.2026 15:56 Відповісти
Два тупих рагулі спілкуються між собою.
04.02.2026 14:30 Відповісти
Перелом стегнової кістки + ЧМТ = важка травма. Це щоб мента відмазати її перевели в "середньої ступені".
04.02.2026 14:40 Відповісти
Ще додам, що по статті КК, яку йому інкримінують, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 5 років. Так що на днях справу передадуть до суду і швиденько закриють. І все буде в рамках чинного законодавства. Тому його 4 роки «не могли знайти» щоб минув строк давності. А так в новинах зʼявилось гарне повідомлення і багато людей подумки подякувало правоохоронцям за їх старання.
04.02.2026 16:03 Відповісти
Як поліціянт опинився за кордоном? Тису переплив чи на батуті стрибнув? У нас же такі чесні прикордонники.
04.02.2026 14:49 Відповісти
Й не скажеш що не навчені?
04.02.2026 15:18 Відповісти
