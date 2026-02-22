Двоє рятувальників загинули з вини п’яного водія у Тернополі: винуватця ДТП затримали. ФОТО

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, у якій загинули двоє працівників ДСНС. Винуватця ДТП затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської обласної прокуратури.

Деталі трагедії

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у м. Тернополі на вулиці Об’їзній.

Нетверезий водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі - співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області, віком 35 та 47 років.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Що кажуть у ДСНС про аварію?

За даними ДСНС, трагічно загинули майстер-сержант ТАНАСИШИН Василь Орестович, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області та майстер-сержант ГНАТІВ Роман Володимирович, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

