Двоє рятувальників загинули з вини п’яного водія у Тернополі: винуватця ДТП затримали. ФОТО
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, у якій загинули двоє працівників ДСНС. Винуватця ДТП затримали відповідно до ст. 208 КПК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської обласної прокуратури.
Деталі трагедії
Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у м. Тернополі на вулиці Об’їзній.
Нетверезий водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.
У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі - співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області, віком 35 та 47 років.
Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
Що кажуть у ДСНС про аварію?
За даними ДСНС, трагічно загинули майстер-сержант ТАНАСИШИН Василь Орестович, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області та майстер-сержант ГНАТІВ Роман Володимирович, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
"зі 100 призначених засідань відбулося лише 50"
Хтось мені пояснить, НАХІБА у цій справі 100 засідань? Чим взагалі вони там займаються?
Ганьба всій правопохоронній системі!
.Це і є "правова держава"...
ну дадуть йому років десять, та вже після виходу він зможе отримати право керувати ?
чому нема пожиттеве позбавлення права керувати ?
Законодавство країн Балтії дозволяє конфісковувати транспортні засоби у бухих водіїв, а зеленські-стефанчуки-арахамії-богуцькі-... на п'ятому році великої війни НЕ ХОЧУТЬ це зробити.
Це їхня чергова диверсія проти ЗСУ і України.
Перш ніж вимагати щось від суддів, потрібно внести норми в закон. Це має і може зробити парламент із зеленою монобільшістю. Але не робить цього.
Цікаво, а як він проскочив через поліцейські патрулі, через блок-пости?
От ХТО з поліції буде відповідати за те, що сталось? Хто із службових осіб понесе покарання за співучасть у вбивстві? Адже 100%, що його або пропускали, або взагалі не зупиняли, бо ж там номери, напевно, спеціальні, а за кермо, відповідно, бидло недоторкане.
Хто то був? Чиновник прокурор, бандюк...? Але ім`я його засекречено, бо ж...