6 619 28

Двоє рятувальників загинули з вини п’яного водія у Тернополі: винуватця ДТП затримали. ФОТО

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, у якій загинули двоє працівників ДСНС. Винуватця ДТП затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської обласної прокуратури.

Деталі трагедії

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у м. Тернополі на вулиці Об’їзній.

Нетверезий водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі - співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області, віком 35 та 47 років.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Що кажуть у ДСНС про аварію?

За даними ДСНС, трагічно загинули майстер-сержант ТАНАСИШИН Василь Орестович, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області та майстер-сержант ГНАТІВ Роман Володимирович, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

ДТП Тернопіль ДСНС Тернопільська область Тернопільський район
+22
Так само інша буха тварина вже майже три роки тому вбила нацгвардійця. Мова про екс-суддю Тандира, якому нещодавно в шість разів зменшили розмір застави.
"зі 100 призначених засідань відбулося лише 50" Джерело: https://censor.net/ua/n3601012
Хтось мені пояснить, НАХІБА у цій справі 100 засідань? Чим взагалі вони там займаються?
Ганьба всій правопохоронній системі!
22.02.2026 11:59 Відповісти
+16
ну які 12 років ? буха тварина сіла свідомо за кермо і вбила людей !!! які лять слідчі дії , які 7-12 років ув'язнення ??? розірвати скотиняку навпіл і все .
22.02.2026 11:54 Відповісти
+11
П`яне в хлам бичво в третій годині ночі, комендантська година воєнний стан...
Цікаво, а як він проскочив через поліцейські патрулі, через блок-пости?
От ХТО з поліції буде відповідати за те, що сталось? Хто із службових осіб понесе покарання за співучасть у вбивстві? Адже 100%, що його або пропускали, або взагалі не зупиняли, бо ж там номери, напевно, спеціальні, а за кермо, відповідно, бидло недоторкане.
Хто то був? Чиновник прокурор, бандюк...? Але ім`я його засекречено, бо ж...
22.02.2026 12:08 Відповісти
У тебе є депутат, вибраний у Верховну раду, від твого округу. Ініціюй зустріч з ним , Постав питання. Депутат має право "законодавчої ініціативи". Хай вивчає питання (для цього у нього купа "помічників", влючаючи і осіб з юридичною освітою). Вони йому підготують відповідний документ. З ним він увійде в Раду, та ініціює розгляд. І, на підставі його розгляду, будуть внесені відповідні зміни, до чинного законодавства, які зменшать кількість "марних" та "перенесених" засідань..
.Це і є "правова держава"...
22.02.2026 14:47 Відповісти
Ну почни з того шо не кожна людина п"яна на мерседесі може їздити в коменданську годину..
22.02.2026 12:28 Відповісти
і що це міняє ? прийдуть ті часи коли про різноманітну індульгенцію забудуть .
22.02.2026 13:52 Відповісти
позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років

ну дадуть йому років десять, та вже після виходу він зможе отримати право керувати ?

чому нема пожиттеве позбавлення права керувати ?
22.02.2026 11:55 Відповісти
Тут за таке відсидка і пожиттєве позбавлення прав. Працював колись з одним таким, на скутері на роботу їздив чи дощ, чи сніг. Нікого не вбив, а тільки ноги поламав жінці на пішохідному переході, випив трохи, казав що всього фляшку вина. Працював і третину зарплати з нього знімали і цій жінці віддавали, так суд присудив.
22.02.2026 12:36 Відповісти
22.02.2026 12:48 Відповісти
22.02.2026 13:04 Відповісти
22.02.2026 13:17 Відповісти
22.02.2026 13:21 Відповісти
22.02.2026 13:43 Відповісти
22.02.2026 14:01 Відповісти
Срок відсидки не враховується. Тобто він вийде з тюрми і після цього почнуть рахувать срок позбавлення права керування транспортним засобом.
22.02.2026 13:56 Відповісти
Війна на дорогах
22.02.2026 11:55 Відповісти
22.02.2026 11:59 Відповісти
22.02.2026 12:29 Відповісти
22.02.2026 14:25 Відповісти
Зебілярій так і не збирається конфісковувати транспортні засоби у бухих вбивць за кермом і передавати ці засоби ЗСУ. Нехай волонтери і надалі вимолюють гроші у небагатих, на відміну від зеленої мафії, людей.
Законодавство країн Балтії дозволяє конфісковувати транспортні засоби у бухих водіїв, а зеленські-стефанчуки-арахамії-богуцькі-... на п'ятому році великої війни НЕ ХОЧУТЬ це зробити.
Це їхня чергова диверсія проти ЗСУ і України.
22.02.2026 12:07 Відповісти
Тому що зебіли самі бухі катаються.
22.02.2026 12:38 Відповісти
Одразу винуваті зебіляри-*уіляри. Можете відповісти на питання - при якій владі хтось з таких бухолетів поніс справедливу кару? Що при Кучмі чи Ющенку в цій системі помінялось, та після так званої судової реформи Петьмана?
22.02.2026 16:43 Відповісти
Повномасштабне вторгнення триває саме при зебілярії. Тому і конфіскація для ЗСУ автомобілів у вбивць за кермом стала актуальна саме зараз.
Перш ніж вимагати щось від суддів, потрібно внести норми в закон. Це має і може зробити парламент із зеленою монобільшістю. Але не робить цього.
22.02.2026 19:41 Відповісти
Та понятно шо ,,свой блатной".
22.02.2026 12:23 Відповісти
Шкода людей.Загинули з-за дебіла.Давно треба вирішувать проблему бикоти.Латвія вже передала Україні тисячі авто тих хто їздив бухий.Війна у нас,а не в Латвії.Військові постійно збирають на авто,бо на фронті це розхідник.А квартальна Рада клала болт на цю проблему.Зловили п'яного,авто на фронт.Нехай пішки придурки бухають.
22.02.2026 12:23 Відповісти
Пропита *******, повісити б там на гілляці.
22.02.2026 13:28 Відповісти
