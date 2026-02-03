Смертельна ДТП в Прилуках: суд залишив поліцейську під вартою до 3 квітня

Деснянський районний суд Чернігова продовжив на 60 днів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.поліцейській, підозрюваній у смертельній ДТП в Прилуках, внаслідок якої загинула 6-річна Аліса Купрієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Сьогодні Деснянський районний суд міста Чернігова продовжив термін запобіжного заходу ще на 60 днів для поліцейської, підозрюваної у смертельній ДТП в Прилуках, внаслідок якої загинула 6-річна Аліса Купрієнко", - ідеться в повідомленні.

Групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні очолив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який особисто бере участь у судових засіданнях.

Рішення про посилення процесуального керівництва у цьому провадженні ухвалив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Це, насамперед, пов’язано з тим, що справи, у яких потерпілими є діти, перебувають на особистому контролі Офісу Генерального прокурора.

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов під час спілкування з журналістами повідомив, що термін досудового розслідування продовжено до 60 діб.

"Будемо намагатися в цей термін завершити розслідування та направити обвинувальний акт до суду. Очікуємо на результати експертиз, а також будемо допитувати ще свідків та проводити процесуальні та слідчі дії", - додав він.

Нагадаємо, трагедія сталася 10 грудня 2025 року на регульованому пішохідному переході в Прилуках. Службовий автомобіль поліції збив двох пішоходів: 6-річна дівчинка загинула, її 36-річна мати отримала травми.

Слідство встановило, що після наїзду підозрювана не вжила заходів для огородження місця ДТП, не забезпечила своєчасний виклик екстреної медичної допомоги та не надала домедичну допомогу потерпілим.

Поліцейська перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави до 3 квітня 2026 року.