Смертельное ДТП в Прилуках: суд оставил полицейскую под стражей до 3 апреля
Деснянский районный суд Чернигова продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога полицейской, подозреваемой в смертельном ДТП в Прилуках, вследствие которого погибла 6-летняя Алиса Куприенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Группу прокуроров в этом уголовном производстве возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, который лично участвует в судебных заседаниях.
Решение об усилении процессуального руководства в этом производстве принял Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Это, прежде всего, связано с тем, что дела, в которых потерпевшими являются дети, находятся на личном контроле Офиса Генерального прокурора.
Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев во время общения с журналистами сообщил, что срок досудебного расследования продлен до 60 суток.
"Будем пытаться в этот срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд. Ожидаем результаты экспертиз, а также будем допрашивать еще свидетелей и проводить процессуальные и следственные действия", - добавил он.
Напомним, трагедия произошла 10 декабря 2025 года на регулируемом пешеходном переходе в Прилуках. Служебный автомобиль полиции сбил двух пешеходов: 6-летняя девочка погибла, ее 36-летняя мать получила травмы.
Следствие установило, что после наезда подозреваемая не приняла меры для ограждения места ДТП, не обеспечила своевременный вызов экстренной медицинской помощи и не оказала домедицинскую помощь пострадавшим.
Полицейская будет находиться под стражей без альтернативы внесения залога до 3 апреля 2026 года.
