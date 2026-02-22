Двое спасателей погибли по вине пьяного водителя в Тернополе: виновника ДТП задержали. ФОТО

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ДТП, в котором погибли два сотрудника ГСЧС. Виновника ДТП задержали в соответствии со ст. 208 УПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры.

Детали трагедии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 февраля, около 3 часов ночи в г. Тернополе на улице Объездной.

Нетрезвый водитель автомобиля Mercedes, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле Renault Kangoo. Погибшие - сотрудники Главного управления ГСЧС в Тернопольской области, в возрасте 35 и 47 лет.

Продолжается расследование, которое проводят следователи СУ ГУНП в Тернопольской области по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Что говорят в ГСЧС об аварии?

По данным ГСЧС, трагически погибли мастер-сержант ТАНАСИШИН Василий Орестович, водитель 14-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области и мастер-сержант ГНАТИВ Роман Владимирович, пожарный-спасатель 14-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

