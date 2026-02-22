Двое спасателей погибли по вине пьяного водителя в Тернополе: виновника ДТП задержали. ФОТО

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ДТП, в котором погибли два сотрудника ГСЧС. Виновника ДТП задержали в соответствии со ст. 208 УПК.

Детали трагедии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 февраля, около 3 часов ночи в г. Тернополе на улице Объездной.

Нетрезвый водитель автомобиля Mercedes, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле Renault Kangoo. Погибшие - сотрудники Главного управления ГСЧС в Тернопольской области, в возрасте 35 и 47 лет.

Продолжается расследование, которое проводят следователи СУ ГУНП в Тернопольской области по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Тернополе

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Что говорят в ГСЧС об аварии?

По данным ГСЧС, трагически погибли мастер-сержант ТАНАСИШИН Василий Орестович, водитель 14-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области и мастер-сержант ГНАТИВ Роман Владимирович, пожарный-спасатель 14-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

погибшие спасатели

Так само інша буха тварина вже майже три роки тому вбила нацгвардійця. Мова про екс-суддю Тандира, якому нещодавно в шість разів зменшили розмір застави.
"зі 100 призначених засідань відбулося лише 50" Джерело: https://censor.net/ua/n3601012
Хтось мені пояснить, НАХІБА у цій справі 100 засідань? Чим взагалі вони там займаються?
Ганьба всій правопохоронній системі!
22.02.2026 11:59 Ответить
ну які 12 років ? буха тварина сіла свідомо за кермо і вбила людей !!! які лять слідчі дії , які 7-12 років ув'язнення ??? розірвати скотиняку навпіл і все .
22.02.2026 11:54
+11
П`яне в хлам бичво в третій годині ночі, комендантська година воєнний стан...
Цікаво, а як він проскочив через поліцейські патрулі, через блок-пости?
От ХТО з поліції буде відповідати за те, що сталось? Хто із службових осіб понесе покарання за співучасть у вбивстві? Адже 100%, що його або пропускали, або взагалі не зупиняли, бо ж там номери, напевно, спеціальні, а за кермо, відповідно, бидло недоторкане.
Хто то був? Чиновник прокурор, бандюк...? Але ім`я його засекречено, бо ж...
22.02.2026 12:08
У тебе є депутат, вибраний у Верховну раду, від твого округу. Ініціюй зустріч з ним , Постав питання. Депутат має право "законодавчої ініціативи". Хай вивчає питання (для цього у нього купа "помічників", влючаючи і осіб з юридичною освітою). Вони йому підготують відповідний документ. З ним він увійде в Раду, та ініціює розгляд. І, на підставі його розгляду, будуть внесені відповідні зміни, до чинного законодавства, які зменшать кількість "марних" та "перенесених" засідань..
.Це і є "правова держава"...
22.02.2026 14:47
Ну почни з того шо не кожна людина п"яна на мерседесі може їздити в коменданську годину..
22.02.2026 12:28
і що це міняє ? прийдуть ті часи коли про різноманітну індульгенцію забудуть .
22.02.2026 13:52
позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років

ну дадуть йому років десять, та вже після виходу він зможе отримати право керувати ?

чому нема пожиттеве позбавлення права керувати ?
22.02.2026 11:55
Тут за таке відсидка і пожиттєве позбавлення прав. Працював колись з одним таким, на скутері на роботу їздив чи дощ, чи сніг. Нікого не вбив, а тільки ноги поламав жінці на пішохідному переході, випив трохи, казав що всього фляшку вина. Працював і третину зарплати з нього знімали і цій жінці віддавали, так суд присудив.
22.02.2026 12:36
Ну ти, франца, знов заливаєш.
22.02.2026 12:48
То ти заливаєш бо робити нічого. Чого до-бався? Чого тобі бракує, жінки не дають? І не дауть, зануд ніхто не любить. )
22.02.2026 13:04
Хочу, що би сміявся, хлопе, в Україні.
22.02.2026 13:17
Не смішно в Україні, зовсім. Я не в Україні, але думаю що не помиляюсь, там не до сміху.
22.02.2026 13:21
Julian Lopez #602860 навіщо ти мені це написав ?
22.02.2026 13:43
Написав тобі бо ти писав - прочитай вище. Я з тобою згідний.
22.02.2026 14:01
Срок відсидки не враховується. Тобто він вийде з тюрми і після цього почнуть рахувать срок позбавлення права керування транспортним засобом.
22.02.2026 13:56
Зебілярій так і не збирається конфісковувати транспортні засоби у бухих вбивць за кермом і передавати ці засоби ЗСУ. Нехай волонтери і надалі вимолюють гроші у небагатих, на відміну від зеленої мафії, людей.
Законодавство країн Балтії дозволяє конфісковувати транспортні засоби у бухих водіїв, а зеленські-стефанчуки-арахамії-богуцькі-... на п'ятому році великої війни НЕ ХОЧУТЬ це зробити.
Це їхня чергова диверсія проти ЗСУ і України.
22.02.2026 12:07
Тому що зебіли самі бухі катаються.
22.02.2026 12:38
Одразу винуваті зебіляри-*уіляри. Можете відповісти на питання - при якій владі хтось з таких бухолетів поніс справедливу кару? Що при Кучмі чи Ющенку в цій системі помінялось, та після так званої судової реформи Петьмана?
22.02.2026 16:43
Повномасштабне вторгнення триває саме при зебілярії. Тому і конфіскація для ЗСУ автомобілів у вбивць за кермом стала актуальна саме зараз.
Перш ніж вимагати щось від суддів, потрібно внести норми в закон. Це має і може зробити парламент із зеленою монобільшістю. Але не робить цього.
22.02.2026 19:41
П`яне в хлам бичво в третій годині ночі, комендантська година воєнний стан...
Цікаво, а як він проскочив через поліцейські патрулі, через блок-пости?
От ХТО з поліції буде відповідати за те, що сталось? Хто із службових осіб понесе покарання за співучасть у вбивстві? Адже 100%, що його або пропускали, або взагалі не зупиняли, бо ж там номери, напевно, спеціальні, а за кермо, відповідно, бидло недоторкане.
Хто то був? Чиновник прокурор, бандюк...? Але ім`я його засекречено, бо ж...
22.02.2026 12:08
Та понятно шо ,,свой блатной".
22.02.2026 12:23
Шкода людей.Загинули з-за дебіла.Давно треба вирішувать проблему бикоти.Латвія вже передала Україні тисячі авто тих хто їздив бухий.Війна у нас,а не в Латвії.Військові постійно збирають на авто,бо на фронті це розхідник.А квартальна Рада клала болт на цю проблему.Зловили п'яного,авто на фронт.Нехай пішки придурки бухають.
22.02.2026 12:23
Пропита *******, повісити б там на гілляці.
22.02.2026 13:28
