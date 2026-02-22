Двое спасателей погибли по вине пьяного водителя в Тернополе: виновника ДТП задержали. ФОТО
Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ДТП, в котором погибли два сотрудника ГСЧС. Виновника ДТП задержали в соответствии со ст. 208 УПК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры.
Детали трагедии
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 февраля, около 3 часов ночи в г. Тернополе на улице Объездной.
Нетрезвый водитель автомобиля Mercedes, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.
В результате аварии на месте происшествия погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле Renault Kangoo. Погибшие - сотрудники Главного управления ГСЧС в Тернопольской области, в возрасте 35 и 47 лет.
Продолжается расследование, которое проводят следователи СУ ГУНП в Тернопольской области по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.
Что говорят в ГСЧС об аварии?
По данным ГСЧС, трагически погибли мастер-сержант ТАНАСИШИН Василий Орестович, водитель 14-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области и мастер-сержант ГНАТИВ Роман Владимирович, пожарный-спасатель 14-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"зі 100 призначених засідань відбулося лише 50" Джерело: https://censor.net/ua/n3601012
Хтось мені пояснить, НАХІБА у цій справі 100 засідань? Чим взагалі вони там займаються?
Ганьба всій правопохоронній системі!
.Це і є "правова держава"...
ну дадуть йому років десять, та вже після виходу він зможе отримати право керувати ?
чому нема пожиттеве позбавлення права керувати ?
Законодавство країн Балтії дозволяє конфісковувати транспортні засоби у бухих водіїв, а зеленські-стефанчуки-арахамії-богуцькі-... на п'ятому році великої війни НЕ ХОЧУТЬ це зробити.
Це їхня чергова диверсія проти ЗСУ і України.
Перш ніж вимагати щось від суддів, потрібно внести норми в закон. Це має і може зробити парламент із зеленою монобільшістю. Але не робить цього.
Цікаво, а як він проскочив через поліцейські патрулі, через блок-пости?
От ХТО з поліції буде відповідати за те, що сталось? Хто із службових осіб понесе покарання за співучасть у вбивстві? Адже 100%, що його або пропускали, або взагалі не зупиняли, бо ж там номери, напевно, спеціальні, а за кермо, відповідно, бидло недоторкане.
Хто то був? Чиновник прокурор, бандюк...? Але ім`я його засекречено, бо ж...