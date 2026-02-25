Збив двох дітей на переході: прокурору, який скоїв смертельну ДТП на Львівщині, повідомлено про підозру

Прокурору Шептицької окружної прокуратури, який 24 лютого на Львівщині вчинив ДТП, в якій загинула 14-річна дівчина та травмувався її 10-річний брат, повідомлено про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Прокурор отримав підозру

Дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

"З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП. З огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП", - заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Кравченко додав, що тримає на особистому контролі розслідування цієї ДТП.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.

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