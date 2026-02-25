Збив двох дітей на переході: прокурору, який скоїв смертельну ДТП на Львівщині, повідомлено про підозру
Прокурору Шептицької окружної прокуратури, який 24 лютого на Львівщині вчинив ДТП, в якій загинула 14-річна дівчина та травмувався її 10-річний брат, повідомлено про підозру.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Прокурор отримав підозру
Дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.
"З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП. З огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП", - заявив Кравченко.
За словами генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.
Кравченко додав, що тримає на особистому контролі розслідування цієї ДТП.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.
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В США такого немає. Напишіть країну де це є.
Та і взагалі рашка всю свою історію це сегрегація.
Хоча і більш лагідна чим теперішня рашка.
Чи просто на понт береш?
Балаболи.
Убивця прокурор, що убив військовика на блок-посту (батька 3-х дітей) в час КОМЕНДАНСЬКОЇ години, живий і здоровий, вештається на свободі з адвокатами-подєльніками, затягуючи із суддівським час!!
Доброчесність суддів там і не бачили!!
А тепер пояснюю вам як розуміти цю фразу. От так: на батьків дівчинки так наїдуть представники інтересів дітей і протидії домашнього насильства, що вони відмовляться від будь-яких претензій до прокурора. Їм пришиють недбале відношення до дітей, пригрозять позбавленням батьківських прав на хлопчика і для "профілактики" запроторять на кілька років в тюрму (ну щоби справа швидко уляглась).
Кравченко наврядчи буде себе підставляти за ради рядового прокурора.
Не думаю, ще раз кажу, що Кравченко навіть при наявності у справі фактів на користь прокурора, дасть їм хід, скоріше ці факти поховають на кладовищі службової доцільності покарати підлеглого аби довести що всі рівні перед законом.
Якщо цей прокурор не має потужних покровителів. І так скріз. Це ж не новина. Прокуратура зовсім не виняток.
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3439
Це якраз для вас.
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3439
Покриття діра на дірі і цепісля «ремонту» влітку минулого року. Розмітки немає, знаки відсутні, або встановлені так, що хрін поймеш як його розбачити, освітлення геть немає, як і світлофорів біля переходів.
Мої щирі співчуття родині цих діток.
Саджати треба всіх причетних до цієї трагедії і не тільки цієї, нажаль.