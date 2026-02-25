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Новини ДТП з посадовцями
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Збив двох дітей на переході: прокурору, який скоїв смертельну ДТП на Львівщині, повідомлено про підозру

ДТП за участі прокурора

Прокурору Шептицької окружної прокуратури, який 24 лютого на Львівщині вчинив ДТП, в якій загинула 14-річна дівчина та травмувався її 10-річний брат, повідомлено про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Прокурор отримав підозру 

Дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

"З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП. З огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП", - заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Кравченко додав, що тримає на особистому контролі розслідування цієї ДТП.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.

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Автор: 

ДТП (4508) Львів (3286) прокурор (664) Кравченко Руслан (203) підозра (1016) Львівська область (2795) Львівський район (275)
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Топ коментарі
+12
до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП", - заявив Кравченко. Джерело: https://censor.net/ua/n3602446

А тепер пояснюю вам як розуміти цю фразу. От так: на батьків дівчинки так наїдуть представники інтересів дітей і протидії домашнього насильства, що вони відмовляться від будь-яких претензій до прокурора. Їм пришиють недбале відношення до дітей, пригрозять позбавленням батьківських прав на хлопчика і для "профілактики" запроторять на кілька років в тюрму (ну щоби справа швидко уляглась).
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25.02.2026 21:46 Відповісти
+10
Мене цікавить лише одне: чому лише в Україні є окремі тюрми для влади: поліцейских, прокурорів, суддів?
В США такого немає. Напишіть країну де це є.
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25.02.2026 21:22 Відповісти
+9
І знову почалися чергові ГОЙДАЛКИ для затягування часу від портновських гнид!!
Убивця прокурор, що убив військовика на блок-посту (батька 3-х дітей) в час КОМЕНДАНСЬКОЇ години, живий і здоровий, вештається на свободі з адвокатами-подєльніками, затягуючи із суддівським час!!
Доброчесність суддів там і не бачили!!
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25.02.2026 21:33 Відповісти
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там реальне кубло із недоправоохоронців(((
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25.02.2026 21:20 Відповісти
Яка доля того лайна що нацгвардійця на блокпосту у Києві під час комендантської години вбило ? (( Отут те саме буде , або взагалі умовно дадуть .
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25.02.2026 21:22 Відповісти
все ОК він за Зеленського голосував, і в кравченка на контролі.
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26.02.2026 06:37 Відповісти
Мене цікавить лише одне: чому лише в Україні є окремі тюрми для влади: поліцейских, прокурорів, суддів?
В США такого немає. Напишіть країну де це є.
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25.02.2026 21:22 Відповісти
Наприклад - рф...
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25.02.2026 21:50 Відповісти
рф не рахується, бо це помийка ссср, а там була сегрегація як між партійними і не партійними наприклад.
Та і взагалі рашка всю свою історію це сегрегація.
Хоча і більш лагідна чим теперішня рашка.
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25.02.2026 22:06 Відповісти
Есть. Или отдельные блоки. Почти везде так
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25.02.2026 21:55 Відповісти
А написати країну наприклад у тебе пальчики втомилися?
Чи просто на понт береш?
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25.02.2026 22:08 Відповісти
Вони є скрізь.
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25.02.2026 23:35 Відповісти
а можна відповідь- саме де і коли в наш час, а то таких як ти купа і ніхто про конкретику...
Балаболи.
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26.02.2026 03:02 Відповісти
Євгене, пишу тобі і США де прожиаю 36 років. Ой, ти зовсім не знаєш США раз такі байки пишеш. Тут злочинець застрелить людину у поїзді і через пару років вже на волі. А запхати за грати когось зі "системи" майже неможливо. Простого посадять, а от прокурора - то дуже і дуже великий знак питання. "Система" в будь-якій країні "система" і захищає своїх до "сконання віку".
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25.02.2026 21:54 Відповісти
І знову почалися чергові ГОЙДАЛКИ для затягування часу від портновських гнид!!
Убивця прокурор, що убив військовика на блок-посту (батька 3-х дітей) в час КОМЕНДАНСЬКОЇ години, живий і здоровий, вештається на свободі з адвокатами-подєльніками, затягуючи із суддівським час!!
Доброчесність суддів там і не бачили!!
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25.02.2026 21:33 Відповісти
до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП", - заявив Кравченко. Джерело: https://censor.net/ua/n3602446

А тепер пояснюю вам як розуміти цю фразу. От так: на батьків дівчинки так наїдуть представники інтересів дітей і протидії домашнього насильства, що вони відмовляться від будь-яких претензій до прокурора. Їм пришиють недбале відношення до дітей, пригрозять позбавленням батьківських прав на хлопчика і для "профілактики" запроторять на кілька років в тюрму (ну щоби справа швидко уляглась).
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25.02.2026 21:46 Відповісти
Не думаю, що ви праві.
Кравченко наврядчи буде себе підставляти за ради рядового прокурора.
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25.02.2026 23:44 Відповісти
А до чого тут Кравченко? Я надіюсь, ви не думаєте, що Кравченко сам з рулеткою бігав по місцю події і власноручно віз покурорчика в лікарню на алкогольний тест? Що йому напишуть так і буде. Батьків "взують по повному" ще й заплатять прокурорчику за ремонт машини. "Представники інтересів дітей і протидії домашнього насильства" недарма там приплутались. Значить батьків зроблять винними по масимуму.
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26.02.2026 18:14 Відповісти
Ви дуже високого думки про генпрокурора. Йому не треба нікуди бігати і тим більше рятувати підлеглих якщо вони не його родичі чи сокурсники або його замів. Інших він всіх мав на увазі, ще і все, що буде на користь прокурора, примусить не брати до уваги.
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26.02.2026 20:59 Відповісти
А він і не буде нікого покривати. Все зроблять намісці на Львівщині, а йому дадуть результат. А ви думаєте, що отримати посаду прокурора району у 20-ть з лишнім так легко? Її купили на аукціоні PROZORO?
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26.02.2026 23:23 Відповісти
Я думаю, не так і важко. Ви теж можете спробувати. Некомплект 800 вакансій. Привабливість нульова. Поки по інерції вважається, що це не погана посада, але це не так.
Не думаю, ще раз кажу, що Кравченко навіть при наявності у справі фактів на користь прокурора, дасть їм хід, скоріше ці факти поховають на кладовищі службової доцільності покарати підлеглого аби довести що всі рівні перед законом.
Якщо цей прокурор не має потужних покровителів. І так скріз. Це ж не новина. Прокуратура зовсім не виняток.
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26.02.2026 23:38 Відповісти
Ніка, почитайте, будь ласка, книжку Томмазо Кампанелла «Місто Сонця». Це якраз для вас.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3439
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26.02.2026 23:50 Відповісти
Ніка, почитайте, будь ласка, книжку Томмазо Кампанелла «Місто Сонця».
Це якраз для вас.
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3439
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26.02.2026 23:51 Відповісти
Щеб добре було пред'явити підозру тим посадовцям які не стежать за розміткамі, світлафорами і освітленням хочаб пішоходних переходів.
Покриття діра на дірі і цепісля «ремонту» влітку минулого року. Розмітки немає, знаки відсутні, або встановлені так, що хрін поймеш як його розбачити, освітлення геть немає, як і світлофорів біля переходів.
Мої щирі співчуття родині цих діток.
Саджати треба всіх причетних до цієї трагедії і не тільки цієї, нажаль.
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25.02.2026 23:41 Відповісти
Ввведение института присяжных уже перезрело
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26.02.2026 05:54 Відповісти
Так. І не якись липовий інститут присяжних, а справжній яким він є в США.
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26.02.2026 21:00 Відповісти
Да діждіться розслідування,яке робиться ЗАВЖДИ,а потім створюйте срач.
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26.02.2026 06:19 Відповісти
Чому в новині не пишуть що тому прокурору 25 років, і чи таке можливо.
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26.02.2026 09:44 Відповісти
А чому не можливо? Закон не забороняє. З 18 років +5 навчання і все, конкурс і ти прокурор.
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26.02.2026 21:01 Відповісти
 
 