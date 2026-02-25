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Новини Фото ДТП з посадовцями
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Брат і сестра переходили дорогу по пішохідному переходу: у ДБР розповіли деталі ДТП поблизу Львова за участі прокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань повідомило подробиці дорожньо-транспортної пригоди поблизу Львова, в якій прокурор здійснив наїзд на неповнолітніх брата і сестру, внаслідок чого загинула 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці ДТП 

"Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП", - йдеться у повідомленні.

ДТП за участі прокурора

Встановлено, що близько 19.00 24 лютого поблизу села Смереків Львівського району автомобіль, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.

ДТП за участі прокурора

Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

ДТП за участі прокурора

Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. 

ДТП за участі прокурора

ДТП за участі прокурора

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.

Читайте також: Унаслідок ДТП за участі прокурора на Львівщині загинула дитина, ще одна госпіталізована, - Кравченко

Автор: 

діти (5570) ДТП (4508) Львів (3286) прокурор (664) ДБР (3945) Львівська область (2795) Львівський район (275)
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Топ коментарі
+14
Тандира вже посадили?
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25.02.2026 18:46 Відповісти
+13
Може і не п'яний був і не під наркотою , а просто погань якій все дозволено
Поліціянтку яка вбила дитину теж активно відмазують
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25.02.2026 18:55 Відповісти
+13
В 25 років, прокурор.
В 30 років, вілла в Іспанії.
В 32 роки, в потужній команнді чергового "Слуги народу".
В 34 роки, нерухомість в Монако. Мільйонні банківські рахунки в Швейцарії.
В 36 років, державні нагороди, інвалідність, пенсія, в перерахунку, по курсу $ 15 000.
В 37 років депутат Верховної Ради в фракції "Друзі Росії".
А все тому, що у нас 73% - це "мудрі українці".
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25.02.2026 19:33 Відповісти
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Тандира вже посадили?
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25.02.2026 18:46 Відповісти
Так само і цього посядят
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25.02.2026 18:48 Відповісти
Так в того телепня навіть проби на алкоголь не взяли - якись гамбєц
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25.02.2026 18:50 Відповісти
Зеля прокурорів береже. Вони йому в судах потрібні
А баби ще нарожають
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25.02.2026 18:54 Відповісти
Прокурорів на фронт, всіх до єдиного, штурмувати Покровськ!
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25.02.2026 19:11 Відповісти
Може і не п'яний був і не під наркотою , а просто погань якій все дозволено
Поліціянтку яка вбила дитину теж активно відмазують
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25.02.2026 18:55 Відповісти
Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3602415

А ви думаєте для чого це "вивчення обставин"?. Правильно. Щоб "відбілити" прокурора. Прокурор тверезий, а от 14-річна дівчинка виявиться була п'яною і йшла посередині дороги.
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25.02.2026 18:56 Відповісти
Під час перевірки ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявили. Джерело: https://censor.net/ua/p3602415

А ознаки спяніння це коли на четвереньках з машини вилазить?
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25.02.2026 18:59 Відповісти
Сделать левые нормальные результаты освидетельствования на алкоголь не проблема вообще. Если организм отказывается дышать в "драгер" при видеофиксации и настаивает на сдаче мочи или крови на алкоголь-100% будет по анализам трезвый.
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25.02.2026 20:09 Відповісти
Я у вівторок рано їхав цією дорогою - там ремонт і у темну пору доби видимість погана. Треба їхати повільно, а воно ж мабуть перло швидко...
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25.02.2026 19:02 Відповісти
Панове давайте будемо відвертими---немає ні одного водія який би не робив порушення ПДР Хтось більше,хтось менше В дорозі все буває Я за кермом56 рік бачив багато аварій,сам в них попадаві знаю,що таке дорога Біда втому,що більшість дорожніх пригод вирішується через гроші І неважливо хто за кемом (До речі бандитська бидлота робить це майже завжди) Я б овсім змінив міру відповідальності за ДТП,особливо при смертях і загибелі Винуватий відшкодовує грошима за смерть,лікування пожиттєве утриманняза по інвалідності,моральну шкоду іт.інш. Бо часто гроші тратяться на прокуратуру на суди,а потерпілий отримає дулю. А так буде хоч якась користь потерпілому
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25.02.2026 19:09 Відповісти
Пропонуєш узаконити вбивство людей? Типу збив 14-річну дівчинку, заплатив 10 тис долл і поїхав собі дальше?
Ти не прокурор часом?
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25.02.2026 20:39 Відповісти
Перше---читайте уважно що я написав і аналізуйте Друге--тикати будеш в своїй пісочниці.
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25.02.2026 21:08 Відповісти
Як завди злочини вчиняють ті хто відчуває свою безкарність : прокурори ,судді ,менти ,бізнесмени ітд , але якби він в населеному пункті не перевищував швидкість і дивився на дорогу трагедії не булоб.
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25.02.2026 19:19 Відповісти
"панять! прастіть!"
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25.02.2026 19:26 Відповісти
В 25 років, прокурор.
В 30 років, вілла в Іспанії.
В 32 роки, в потужній команнді чергового "Слуги народу".
В 34 роки, нерухомість в Монако. Мільйонні банківські рахунки в Швейцарії.
В 36 років, державні нагороди, інвалідність, пенсія, в перерахунку, по курсу $ 15 000.
В 37 років депутат Верховної Ради в фракції "Друзі Росії".
А все тому, що у нас 73% - це "мудрі українці".
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25.02.2026 19:33 Відповісти
совєцька генетика вижившого насєлєнія ще довго буде нам боком виходити, совєцький рабський психотип ще дуже поширений і дуже заразний.
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25.02.2026 20:08 Відповісти
«Пенсія в 29 роки і 156 тисяч на місяць»: як прокурори і судді стають мільйонерами за рахунок звичайних українців. оформлення інвалідності в 2018 році. Хто допоміг?

https://antikor.ua/ru/articles/819102-pensija_v_33_goda_i_156_tysjach_v_mesjats_kak_prokurory_i_sudji_stanovjatsja_millionerami_za_schet_obychnyh_ukraintsev

Для порівняння, у Швеції державну пенсію зазвичай отримують у віці 63-67 років, а її середній розмір є значно меншим, ніж виплата, яку нині отримує український експрокурор.

або як досягти «космічного» результату прокурору (у віці 29 років), отриманого ще в 2019 році, і піти на пенсію в 29 років. Хто ж допоміг ?
«Пенсія в 33 роки і 156 тисяч на місяць»: як прокурори і судді стають мільйонерами за рахунок звичайних українців.

Першу свою виплату від ПФУ Казак задекларував у 29 років. Потім він пройшов низку судів і домігся, щоб його пенсія стала більшою, ніж зарплата чинного голови Миколаївської облпрокуратури. На відміну від тих прокурорів, які не втекли з країни, йому не потрібно проходити додаткову медичну експертизу і підтверджувати свою інвалідність.

І Казак, і його сім'я будують нове життя в Швеції. При цьому саме судове рішення першої інстанції (яке ПФУ не оскаржила) викликає багато питань.

«Видання зазначає, що можливість дострокового виходу на пенсію Казак отримав після оформлення інвалідності в 2018 році. Хто допоміг?

Кримінальний шлейф і «ігнор» медичної експертизи...
На відміну від прокурорів, які залишилися в Україні, Дмитро Казак фактично уникнув перевірок. Оскільки він перебуває за кордоном, пройти додаткову медичну експертизу для підтвердження своєї інвалідності (яку зараз масово вимагають від силовиків) він не може.

Тим часом Офіс Генпрокурора з 12 січня 2026 року розслідує справу за фактами:

Можливого шахрайства при отриманні інвалідності.
Внесення недостовірних даних до документів.
Однак, поки триває слідство, українські платники податків щотижня відправляють до Швеції суми, на які можна було б утримувати десятки звичайних пенсіонерів.
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26.02.2026 09:13 Відповісти
Але потрібно у таку погоду носити світло відбивний жилет.

Не виправдовую прокурора.

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25.02.2026 19:33 Відповісти
На знаки водителю тоже смотреть иногда не помешает. Но жилет нужен.
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25.02.2026 20:11 Відповісти
де ти був, чому раніше про це не казав ?
бо ми не знали
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25.02.2026 20:43 Відповісти
Сдавал экзамены на Кап.Очевидность.
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25.02.2026 20:45 Відповісти
та ти що ?
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25.02.2026 20:50 Відповісти
Так точно, товарищ самый главный командир.
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25.02.2026 20:56 Відповісти
На кого авто зареєстровано?
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25.02.2026 19:46 Відповісти
Воно ж господар життя і їхало за принципом "розійдись море, лайно пливе!"
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25.02.2026 19:52 Відповісти
можливо доживемо до такого парламенту, який першим своїм законом введе правило, що для всієї погонно-мантієвої братії по всім статтям кримінального кодексу застави відміняються, а якщо вбита людина, то погони і мантія забираються назавжди, незалежно від рішення суду.
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25.02.2026 20:15 Відповісти
30 тис. гривень штрафу і заборона пити каву на вулиці на протязі року.
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25.02.2026 20:22 Відповісти
В Україні дуже небезпечно їздити. Колись сам чуть не зіштовхнувся з підводою, з велосипедистом і трактором. Ясі без світла і світловідбивних посеред ночі. Уявіть ніч, три підводи одна за одною а перед ними їде трактор. Всі навпомацки, дорогу знають напм'ять, а коні бачать в темряві. На зустріч велосипед прямо напроти. Обійшлось, але ніде так нема. В Франції веоосипеди мають світло з заду і з переду, деякі мигаюче. Вулиці освітлені, в Бельгії й дороги освітлені. Пішоходи не бігають куди попало і машини не їздять як попало. Все одно є аварії з трагічними наслідками. І пішоходів збивають і велосипедистів...
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25.02.2026 20:33 Відповісти
Не фартануло парубку-прокурору. Лише пару років до пенсії недопрацював. Але по зору інвалідність мабуть точно є.
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25.02.2026 20:48 Відповісти
В Україні залишились прокурори, які когось не збили?
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25.02.2026 20:53 Відповісти
Нужно немедленно его опустить , они в прокуратуре все инвалиды. Этот может вообще слепой, а они его задерживают. Странно.
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25.02.2026 20:53 Відповісти
запишеться на війну в ВСП
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25.02.2026 21:38 Відповісти
Автомобіль-джерело підвищеної небезпеки. Більшість аварій через ігнорування ПДР та неуважність. Одна рука на кермі,інша з телефоном- це наш стиль водіння. Підняття штрафів тільки на користь дорожній поліції,більші хабарі. Заборона керування,реальні терміни не від...,а конкретно ,1,2,3....роки.. до пожиттєвого. Пішоходом буде законослухняним. Або найме водія. Адекватного.
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25.02.2026 23:03 Відповісти
В 25 вже прокурор
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25.02.2026 23:15 Відповісти
В 25 лет уже инвалид-прокурвор и наверняка уже на пенсии.
Прокуратура прогнила.
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25.02.2026 23:33 Відповісти
На центральних вулицях міст, на стовпах мають висіти депутати усіх рівнів, судді, прокурори, усілякі посадовці....такі мрії.... Слава Україні !!!
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26.02.2026 00:14 Відповісти
Каждому прокурору и судье - по пешеходу! (А то, и по два...)
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26.02.2026 09:20 Відповісти
 
 