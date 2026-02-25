Брат і сестра переходили дорогу по пішохідному переходу: у ДБР розповіли деталі ДТП поблизу Львова за участі прокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань повідомило подробиці дорожньо-транспортної пригоди поблизу Львова, в якій прокурор здійснив наїзд на неповнолітніх брата і сестру, внаслідок чого загинула 14-річна дівчинка.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці ДТП
"Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що близько 19.00 24 лютого поблизу села Смереків Львівського району автомобіль, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.
Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.
Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.
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А баби ще нарожають
Поліціянтку яка вбила дитину теж активно відмазують
А ви думаєте для чого це "вивчення обставин"?. Правильно. Щоб "відбілити" прокурора. Прокурор тверезий, а от 14-річна дівчинка виявиться була п'яною і йшла посередині дороги.
А ознаки спяніння це коли на четвереньках з машини вилазить?
Ти не прокурор часом?
В 30 років, вілла в Іспанії.
В 32 роки, в потужній команнді чергового "Слуги народу".
В 34 роки, нерухомість в Монако. Мільйонні банківські рахунки в Швейцарії.
В 36 років, державні нагороди, інвалідність, пенсія, в перерахунку, по курсу $ 15 000.
В 37 років депутат Верховної Ради в фракції "Друзі Росії".
А все тому, що у нас 73% - це "мудрі українці".
https://antikor.ua/ru/articles/819102-pensija_v_33_goda_i_156_tysjach_v_mesjats_kak_prokurory_i_sudji_stanovjatsja_millionerami_za_schet_obychnyh_ukraintsev
Для порівняння, у Швеції державну пенсію зазвичай отримують у віці 63-67 років, а її середній розмір є значно меншим, ніж виплата, яку нині отримує український експрокурор.
або як досягти «космічного» результату прокурору (у віці 29 років), отриманого ще в 2019 році, і піти на пенсію в 29 років. Хто ж допоміг ?
«Пенсія в 33 роки і 156 тисяч на місяць»: як прокурори і судді стають мільйонерами за рахунок звичайних українців.
Першу свою виплату від ПФУ Казак задекларував у 29 років. Потім він пройшов низку судів і домігся, щоб його пенсія стала більшою, ніж зарплата чинного голови Миколаївської облпрокуратури. На відміну від тих прокурорів, які не втекли з країни, йому не потрібно проходити додаткову медичну експертизу і підтверджувати свою інвалідність.
І Казак, і його сім'я будують нове життя в Швеції. При цьому саме судове рішення першої інстанції (яке ПФУ не оскаржила) викликає багато питань.
«Видання зазначає, що можливість дострокового виходу на пенсію Казак отримав після оформлення інвалідності в 2018 році. Хто допоміг?
Кримінальний шлейф і «ігнор» медичної експертизи...
На відміну від прокурорів, які залишилися в Україні, Дмитро Казак фактично уникнув перевірок. Оскільки він перебуває за кордоном, пройти додаткову медичну експертизу для підтвердження своєї інвалідності (яку зараз масово вимагають від силовиків) він не може.
Тим часом Офіс Генпрокурора з 12 січня 2026 року розслідує справу за фактами:
Можливого шахрайства при отриманні інвалідності.
Внесення недостовірних даних до документів.
Однак, поки триває слідство, українські платники податків щотижня відправляють до Швеції суми, на які можна було б утримувати десятки звичайних пенсіонерів.
Не виправдовую прокурора.
бо ми не знали
Прокуратура прогнила.