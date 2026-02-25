Брат і сестра переходили дорогу по пішохідному переходу: у ДБР розповіли деталі ДТП поблизу Львова за участі прокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань повідомило подробиці дорожньо-транспортної пригоди поблизу Львова, в якій прокурор здійснив наїзд на неповнолітніх брата і сестру, внаслідок чого загинула 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці ДТП

"Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що близько 19.00 24 лютого поблизу села Смереків Львівського району автомобіль, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.

Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 24 лютого у Львівській області сталася смертельна ДТП за участі працівника прокуратури: загинула дитина, ще одну госпіталізовано. Водія затримано, розслідування перебуває на контролі Офіс Генерального прокурора.

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