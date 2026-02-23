П’яна ДТП із двома загиблими в Києві: 22-річну водійку засуджено до 11 років позбавлення волі. ФОТОрепортаж
Мешканку Києва визнано винною у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Обставини ДТП
Як зазначається, смертельна ДТП трапилася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві.
"Жінка, якій на той момент було 20 років, керувала автомобілем Audi у стані алкогольного сп’яніння. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota. В результаті ДТП загинули його 40-річний водій та 39-річний пасажир", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що винуватиця ДТП сіла за кермо за кілька хвилин до аварії. До цього автомобілем керував її знайомий, який на момент аварії був пасажиром. Зазначимо, що за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Що вирішив суд?
Її засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.
Пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки.
Також обвинувачена має компенсувати 5,3 млн гривень рідним загиблих у ДТП.
2.9.Водієві забороняється:
а)керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; (№ 161 від 22.03.2017)
г)передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у хворобливому стані; (№ 161 від 22.03.2017)
ґ)передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог розділу 24 цих Правил;