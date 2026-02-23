УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13145 відвідувачів онлайн
Новини Фото Смертельні ДТП ДТП у Києві
8 436 27

П’яна ДТП із двома загиблими в Києві: 22-річну водійку засуджено до 11 років позбавлення волі. ФОТОрепортаж

Мешканку Києва визнано винною у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обставини ДТП

Як зазначається, смертельна ДТП трапилася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві.

"Жінка, якій на той момент було 20 років, керувала автомобілем Audi у стані алкогольного сп’яніння. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota. В результаті ДТП загинули його 40-річний водій та 39-річний пасажир", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що винуватиця ДТП сіла за кермо за кілька хвилин до аварії. До цього автомобілем керував її знайомий, який на момент аварії був пасажиром. Зазначимо, що за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також читайте: Двоє рятувальників загинули з вини п’яного водія у Тернополі: винуватця ДТП затримали. ФОТО

дтп у Києві
дтп у Києві
дтп у Києві
дтп у Києві

Що вирішив суд?

Її засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки.

Також обвинувачена має компенсувати 5,3 млн гривень рідним загиблих у ДТП.

Читайте: Смертельна ДТП в Прилуках: суд залишив поліцейську під вартою до 3 квітня

Автор: 

ДТП (4507) Київ (20802) суд (11918)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
За дві смерті тільки 11років? Підмазали?
показати весь коментар
23.02.2026 10:23 Відповісти
+5
Ну то так...а що там з судею тиндиром що військового переїхав...??
показати весь коментар
23.02.2026 10:36 Відповісти
+4
А толку от подушек если не пристегиваться? Там в тойоте следы на лобовом стекле характерные.
показати весь коментар
23.02.2026 10:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За дві смерті тільки 11років? Підмазали?
показати весь коментар
23.02.2026 10:23 Відповісти
100%, ще й за наявності обтяжуючої обставини-алкоголя.
показати весь коментар
23.02.2026 11:12 Відповісти
Що "підмазали", кримінальний кодекс? Читайте частину 4 ст. 286-1 КК України, санкція передбачає до 12 років позбавлення волі. Правопорушниця отримала 11 з можливих 12 років, плюс позбавленя права керування строком на 10 років. Що не так?
показати весь коментар
23.02.2026 12:39 Відповісти
а воно хіба розуміє про, що воно пише? ще тут є дегани, що пишуть, що це навмисне вбивство та купа ідіотів.
показати весь коментар
23.02.2026 21:42 Відповісти
хто там каже про бумеранг, про Бога, який все бачить? Вбила двох людей на новій Тойоті і подушки безпеки їх не спасли, а сама залишилась живою....
показати весь коментар
23.02.2026 10:30 Відповісти
А толку от подушек если не пристегиваться? Там в тойоте следы на лобовом стекле характерные.
показати весь коментар
23.02.2026 10:50 Відповісти
Якщо подушки спрацювали то очевидно були пристебнуті, чого не видно на Ауді
показати весь коментар
23.02.2026 11:22 Відповісти
Не очевидно. Якраз такі схоже, що не були пристебнуті.
показати весь коментар
23.02.2026 11:46 Відповісти
Ну так, по ходу непристебнуті, лоби розбили об лобовуху
показати весь коментар
23.02.2026 11:46 Відповісти
Ну то так...а що там з судею тиндиром що військового переїхав...??
показати весь коментар
23.02.2026 10:36 Відповісти
Ви не плутайте вироки для простих смертних і для еліти, єто другоє.
показати весь коментар
23.02.2026 11:20 Відповісти
в СІЗО сидить, а ти переживаєш, дачку закинь.
показати весь коментар
23.02.2026 21:43 Відповісти
Кто такие,похоже пофигисты охреневшие от чувства безнаказанности после предыдущих преступлений.
показати весь коментар
23.02.2026 10:41 Відповісти
А чому аж 2 роки і 8 місяців слідство тривало? Качали бабло з дурепи і її спонсора, поки не закінчилось.
показати весь коментар
23.02.2026 10:51 Відповісти
Тойота на фото, наче позашляховик такий масивний і люди загинули😔 а вбивця залишилася цілою нажаль
показати весь коментар
23.02.2026 10:55 Відповісти
Зайцеву,здається вже відмили і сховали... Хврьківська трагедія..здається..
показати весь коментар
23.02.2026 10:57 Відповісти
Сидить. У Конотопі.
показати весь коментар
23.02.2026 16:41 Відповісти
знав тільки Гамаліївка... диво дивне що сидить
показати весь коментар
23.02.2026 17:00 Відповісти
Зато Баканов,Єрмак,Грінчишин, Крупа та інші "законослухняні" потвори - їздять тільки з тверезими!! ....водіями
показати весь коментар
23.02.2026 10:57 Відповісти
Мінти відшукали нещасного Дронова і на його повісмлм те вбивство.. Зайцеву амністували, якщо можно так сказати..
Згадаймо??
показати весь коментар
23.02.2026 11:00 Відповісти
На довічне мразоту
показати весь коментар
23.02.2026 11:06 Відповісти
кодекс потрібно змінити
показати весь коментар
23.02.2026 11:08 Відповісти
А пасажира за шо на 4 роки? (я не проти, просто цікаво)
показати весь коментар
23.02.2026 11:33 Відповісти
Читай правила дорожнього руху
показати весь коментар
23.02.2026 11:44 Відповісти
пан може привести конкретну статтю ПДД, де вказано шо дають 4 роки пасажиру за щось?
показати весь коментар
23.02.2026 11:56 Відповісти
Написали б докладніше, можна б було визначитись точніше. Але: 1. він теж керував, будучі позбавленим прав та ще й "в стані". 2. якщо я вірно зрозумів - це не її, а його авто, він "дав їй порулити" - а вона теж була "в стані", та ще й без прав...

https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_a 2.9.Водієві забороняється:
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_a а)керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; (№ 161 від 22.03.2017)

https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_h г)передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у хворобливому стані; (№ 161 від 22.03.2017)
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_g ґ)передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог https://green-way.com.ua/uk/dovidniki/pdr-slider/rozdil-24/punkt-1 розділу 24 цих Правил;
показати весь коментар
23.02.2026 12:19 Відповісти
У Краш-тесті між Ауді та Тойотою зі значною перевагою виграли німці. Тойоти начебто більш надійни, але скорочують життя.
показати весь коментар
23.02.2026 12:39 Відповісти
 
 