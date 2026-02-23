П’яна ДТП із двома загиблими в Києві: 22-річну водійку засуджено до 11 років позбавлення волі. ФОТОрепортаж

Мешканку Києва визнано винною у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обставини ДТП

Як зазначається, смертельна ДТП трапилася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві.

"Жінка, якій на той момент було 20 років, керувала автомобілем Audi у стані алкогольного сп’яніння. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota. В результаті ДТП загинули його 40-річний водій та 39-річний пасажир", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що винуватиця ДТП сіла за кермо за кілька хвилин до аварії. До цього автомобілем керував її знайомий, який на момент аварії був пасажиром. Зазначимо, що за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також читайте: Двоє рятувальників загинули з вини п’яного водія у Тернополі: винуватця ДТП затримали. ФОТО









Що вирішив суд?

Її засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки.

Також обвинувачена має компенсувати 5,3 млн гривень рідним загиблих у ДТП.

Читайте: Смертельна ДТП в Прилуках: суд залишив поліцейську під вартою до 3 квітня