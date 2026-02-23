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Новости Фото Смертельные ДТП ДТП в Киеве
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Пьяное ДТП с двумя погибшими в Киеве: 22-летняя водительница приговорена к 11 годам лишения свободы. ФОТОрепортаж

Жительница Киева признана виновной в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека. Приговор получил и ее знакомый, который позволил нетрезвой женщине управлять автомобилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Обстоятельства ДТП

Как отмечается, смертельное ДТП произошло в ноябре 2023 года на ул. Старокиевской в Киеве.

"Женщина, которой на тот момент было 20 лет, управляла автомобилем Audi в состоянии алкогольного опьянения. Она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с встречным автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли его 40-летний водитель и 39-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Установлено, что виновница ДТП села за руль за несколько минут до аварии. До этого автомобилем управлял ее знакомый, который на момент аварии был пассажиром. Отметим, что по решениям судов и мужчина, и женщина были лишены права управлять транспортными средствами из-за привлечения к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве

Что решил суд?

Она приговорена к 11 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Пассажир приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.

Также обвиняемая должна компенсировать 5,3 млн гривен родным погибших в ДТП.

Читайте: Смертельное ДТП в Прилуках: суд оставил полицейскую под стражей до 3 апреля

Автор: 

ДТП (7606) Киев (26415) суд (24727)
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Топ комментарии
+8
За дві смерті тільки 11років? Підмазали?
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23.02.2026 10:23 Ответить
+5
Ну то так...а що там з судею тиндиром що військового переїхав...??
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23.02.2026 10:36 Ответить
+4
А толку от подушек если не пристегиваться? Там в тойоте следы на лобовом стекле характерные.
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23.02.2026 10:50 Ответить
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За дві смерті тільки 11років? Підмазали?
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23.02.2026 10:23 Ответить
100%, ще й за наявності обтяжуючої обставини-алкоголя.
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23.02.2026 11:12 Ответить
Що "підмазали", кримінальний кодекс? Читайте частину 4 ст. 286-1 КК України, санкція передбачає до 12 років позбавлення волі. Правопорушниця отримала 11 з можливих 12 років, плюс позбавленя права керування строком на 10 років. Що не так?
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23.02.2026 12:39 Ответить
а воно хіба розуміє про, що воно пише? ще тут є дегани, що пишуть, що це навмисне вбивство та купа ідіотів.
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23.02.2026 21:42 Ответить
хто там каже про бумеранг, про Бога, який все бачить? Вбила двох людей на новій Тойоті і подушки безпеки їх не спасли, а сама залишилась живою....
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23.02.2026 10:30 Ответить
А толку от подушек если не пристегиваться? Там в тойоте следы на лобовом стекле характерные.
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23.02.2026 10:50 Ответить
Якщо подушки спрацювали то очевидно були пристебнуті, чого не видно на Ауді
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23.02.2026 11:22 Ответить
Не очевидно. Якраз такі схоже, що не були пристебнуті.
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23.02.2026 11:46 Ответить
Ну так, по ходу непристебнуті, лоби розбили об лобовуху
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23.02.2026 11:46 Ответить
Ну то так...а що там з судею тиндиром що військового переїхав...??
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23.02.2026 10:36 Ответить
Ви не плутайте вироки для простих смертних і для еліти, єто другоє.
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23.02.2026 11:20 Ответить
в СІЗО сидить, а ти переживаєш, дачку закинь.
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23.02.2026 21:43 Ответить
Кто такие,похоже пофигисты охреневшие от чувства безнаказанности после предыдущих преступлений.
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23.02.2026 10:41 Ответить
А чому аж 2 роки і 8 місяців слідство тривало? Качали бабло з дурепи і її спонсора, поки не закінчилось.
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23.02.2026 10:51 Ответить
Тойота на фото, наче позашляховик такий масивний і люди загинули😔 а вбивця залишилася цілою нажаль
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23.02.2026 10:55 Ответить
Зайцеву,здається вже відмили і сховали... Хврьківська трагедія..здається..
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23.02.2026 10:57 Ответить
Сидить. У Конотопі.
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23.02.2026 16:41 Ответить
знав тільки Гамаліївка... диво дивне що сидить
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23.02.2026 17:00 Ответить
Зато Баканов,Єрмак,Грінчишин, Крупа та інші "законослухняні" потвори - їздять тільки з тверезими!! ....водіями
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23.02.2026 10:57 Ответить
Мінти відшукали нещасного Дронова і на його повісмлм те вбивство.. Зайцеву амністували, якщо можно так сказати..
Згадаймо??
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23.02.2026 11:00 Ответить
На довічне мразоту
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23.02.2026 11:06 Ответить
кодекс потрібно змінити
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23.02.2026 11:08 Ответить
А пасажира за шо на 4 роки? (я не проти, просто цікаво)
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23.02.2026 11:33 Ответить
Читай правила дорожнього руху
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23.02.2026 11:44 Ответить
пан може привести конкретну статтю ПДД, де вказано шо дають 4 роки пасажиру за щось?
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23.02.2026 11:56 Ответить
Написали б докладніше, можна б було визначитись точніше. Але: 1. він теж керував, будучі позбавленим прав та ще й "в стані". 2. якщо я вірно зрозумів - це не її, а його авто, він "дав їй порулити" - а вона теж була "в стані", та ще й без прав...

https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_a 2.9.Водієві забороняється:
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_a а)керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; (№ 161 від 22.03.2017)

https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_h г)передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у хворобливому стані; (№ 161 від 22.03.2017)
https://green-way.com.ua/dovidniki/pdr-slider/rozdil-2/punkt-9_g ґ)передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог https://green-way.com.ua/uk/dovidniki/pdr-slider/rozdil-24/punkt-1 розділу 24 цих Правил;
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23.02.2026 12:19 Ответить
У Краш-тесті між Ауді та Тойотою зі значною перевагою виграли німці. Тойоти начебто більш надійни, але скорочують життя.
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23.02.2026 12:39 Ответить
 
 