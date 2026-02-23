Пьяное ДТП с двумя погибшими в Киеве: 22-летняя водительница приговорена к 11 годам лишения свободы. ФОТОрепортаж

Жительница Киева признана виновной в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека. Приговор получил и ее знакомый, который позволил нетрезвой женщине управлять автомобилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Обстоятельства ДТП

Как отмечается, смертельное ДТП произошло в ноябре 2023 года на ул. Старокиевской в Киеве.

"Женщина, которой на тот момент было 20 лет, управляла автомобилем Audi в состоянии алкогольного опьянения. Она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с встречным автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли его 40-летний водитель и 39-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Установлено, что виновница ДТП села за руль за несколько минут до аварии. До этого автомобилем управлял ее знакомый, который на момент аварии был пассажиром. Отметим, что по решениям судов и мужчина, и женщина были лишены права управлять транспортными средствами из-за привлечения к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Что решил суд?

Она приговорена к 11 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Пассажир приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.

Также обвиняемая должна компенсировать 5,3 млн гривен родным погибших в ДТП.

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