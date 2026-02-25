Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу: в ГБР рассказали подробности ДТП возле Львова с участием прокурора. ВИДЕО+ФОТО
Государственное бюро расследований сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия вблизи Львова, в котором прокурор совершил наезд на несовершеннолетних брата и сестру, вследствие чего погибла 14-летняя девочка.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности ДТП
"Вечером 24 февраля сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического ДТП", - говорится в сообщении.
Установлено, что около 19:00 24 февраля вблизи села Смереков Львовского района автомобиль, за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних. Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу.
Вследствие аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летнего брата госпитализировали в больницу.
При проверке признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили.
Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.
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А баби ще нарожають
Поліціянтку яка вбила дитину теж активно відмазують
А ви думаєте для чого це "вивчення обставин"?. Правильно. Щоб "відбілити" прокурора. Прокурор тверезий, а от 14-річна дівчинка виявиться була п'яною і йшла посередині дороги.
А ознаки спяніння це коли на четвереньках з машини вилазить?
Ти не прокурор часом?
В 30 років, вілла в Іспанії.
В 32 роки, в потужній команнді чергового "Слуги народу".
В 34 роки, нерухомість в Монако. Мільйонні банківські рахунки в Швейцарії.
В 36 років, державні нагороди, інвалідність, пенсія, в перерахунку, по курсу $ 15 000.
В 37 років депутат Верховної Ради в фракції "Друзі Росії".
А все тому, що у нас 73% - це "мудрі українці".
https://antikor.ua/ru/articles/819102-pensija_v_33_goda_i_156_tysjach_v_mesjats_kak_prokurory_i_sudji_stanovjatsja_millionerami_za_schet_obychnyh_ukraintsev
Для порівняння, у Швеції державну пенсію зазвичай отримують у віці 63-67 років, а її середній розмір є значно меншим, ніж виплата, яку нині отримує український експрокурор.
або як досягти «космічного» результату прокурору (у віці 29 років), отриманого ще в 2019 році, і піти на пенсію в 29 років. Хто ж допоміг ?
«Пенсія в 33 роки і 156 тисяч на місяць»: як прокурори і судді стають мільйонерами за рахунок звичайних українців.
Першу свою виплату від ПФУ Казак задекларував у 29 років. Потім він пройшов низку судів і домігся, щоб його пенсія стала більшою, ніж зарплата чинного голови Миколаївської облпрокуратури. На відміну від тих прокурорів, які не втекли з країни, йому не потрібно проходити додаткову медичну експертизу і підтверджувати свою інвалідність.
І Казак, і його сім'я будують нове життя в Швеції. При цьому саме судове рішення першої інстанції (яке ПФУ не оскаржила) викликає багато питань.
«Видання зазначає, що можливість дострокового виходу на пенсію Казак отримав після оформлення інвалідності в 2018 році. Хто допоміг?
Кримінальний шлейф і «ігнор» медичної експертизи...
На відміну від прокурорів, які залишилися в Україні, Дмитро Казак фактично уникнув перевірок. Оскільки він перебуває за кордоном, пройти додаткову медичну експертизу для підтвердження своєї інвалідності (яку зараз масово вимагають від силовиків) він не може.
Тим часом Офіс Генпрокурора з 12 січня 2026 року розслідує справу за фактами:
Можливого шахрайства при отриманні інвалідності.
Внесення недостовірних даних до документів.
Однак, поки триває слідство, українські платники податків щотижня відправляють до Швеції суми, на які можна було б утримувати десятки звичайних пенсіонерів.
Не виправдовую прокурора.
бо ми не знали
Прокуратура прогнила.