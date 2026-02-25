Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу: в ГБР рассказали подробности ДТП возле Львова с участием прокурора. ВИДЕО+ФОТО

Государственное бюро расследований сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия вблизи Львова, в котором прокурор совершил наезд на несовершеннолетних брата и сестру, вследствие чего погибла 14-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности ДТП

"Вечером 24 февраля сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического ДТП", - говорится в сообщении.

Установлено, что около 19:00 24 февраля вблизи села Смереков Львовского района автомобиль, за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних. Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу.

Вследствие аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летнего брата госпитализировали в больницу.

При проверке признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

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