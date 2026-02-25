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Новости Фото ДТП с чиновниками
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Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу: в ГБР рассказали подробности ДТП возле Львова с участием прокурора. ВИДЕО+ФОТО

Государственное бюро расследований сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия вблизи Львова, в котором прокурор совершил наезд на несовершеннолетних брата и сестру, вследствие чего погибла 14-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности ДТП 

"Вечером 24 февраля сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического ДТП", - говорится в сообщении.

ДТП с участием прокурора

Установлено, что около 19:00 24 февраля вблизи села Смереков Львовского района автомобиль, за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних. Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу.

Вследствие аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летнего брата госпитализировали в больницу.

ДТП с участием прокурора

При проверке признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

ДТП с участием прокурора

Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. 

ДТП с участием прокурора

ДТП с участием прокурора

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: В результате ДТП с участием прокурора во Львовской области погиб ребенок, еще один госпитализирован, - Кравченко

Автор: 

дети (6867) ДТП (7606) Львов (4667) прокурор (1143) ГБР (3440) Львовская область (3203) Львовский район (253)
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Топ комментарии
+14
Тандира вже посадили?
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25.02.2026 18:46 Ответить
+13
Може і не п'яний був і не під наркотою , а просто погань якій все дозволено
Поліціянтку яка вбила дитину теж активно відмазують
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25.02.2026 18:55 Ответить
+13
В 25 років, прокурор.
В 30 років, вілла в Іспанії.
В 32 роки, в потужній команнді чергового "Слуги народу".
В 34 роки, нерухомість в Монако. Мільйонні банківські рахунки в Швейцарії.
В 36 років, державні нагороди, інвалідність, пенсія, в перерахунку, по курсу $ 15 000.
В 37 років депутат Верховної Ради в фракції "Друзі Росії".
А все тому, що у нас 73% - це "мудрі українці".
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25.02.2026 19:33 Ответить
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Тандира вже посадили?
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25.02.2026 18:46 Ответить
Так само і цього посядят
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25.02.2026 18:48 Ответить
Так в того телепня навіть проби на алкоголь не взяли - якись гамбєц
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25.02.2026 18:50 Ответить
Зеля прокурорів береже. Вони йому в судах потрібні
А баби ще нарожають
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25.02.2026 18:54 Ответить
Прокурорів на фронт, всіх до єдиного, штурмувати Покровськ!
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25.02.2026 19:11 Ответить
Може і не п'яний був і не під наркотою , а просто погань якій все дозволено
Поліціянтку яка вбила дитину теж активно відмазують
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25.02.2026 18:55 Ответить
Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/p3602415

А ви думаєте для чого це "вивчення обставин"?. Правильно. Щоб "відбілити" прокурора. Прокурор тверезий, а от 14-річна дівчинка виявиться була п'яною і йшла посередині дороги.
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25.02.2026 18:56 Ответить
Під час перевірки ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявили. Джерело: https://censor.net/ua/p3602415

А ознаки спяніння це коли на четвереньках з машини вилазить?
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25.02.2026 18:59 Ответить
Сделать левые нормальные результаты освидетельствования на алкоголь не проблема вообще. Если организм отказывается дышать в "драгер" при видеофиксации и настаивает на сдаче мочи или крови на алкоголь-100% будет по анализам трезвый.
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25.02.2026 20:09 Ответить
Я у вівторок рано їхав цією дорогою - там ремонт і у темну пору доби видимість погана. Треба їхати повільно, а воно ж мабуть перло швидко...
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25.02.2026 19:02 Ответить
Панове давайте будемо відвертими---немає ні одного водія який би не робив порушення ПДР Хтось більше,хтось менше В дорозі все буває Я за кермом56 рік бачив багато аварій,сам в них попадаві знаю,що таке дорога Біда втому,що більшість дорожніх пригод вирішується через гроші І неважливо хто за кемом (До речі бандитська бидлота робить це майже завжди) Я б овсім змінив міру відповідальності за ДТП,особливо при смертях і загибелі Винуватий відшкодовує грошима за смерть,лікування пожиттєве утриманняза по інвалідності,моральну шкоду іт.інш. Бо часто гроші тратяться на прокуратуру на суди,а потерпілий отримає дулю. А так буде хоч якась користь потерпілому
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25.02.2026 19:09 Ответить
Пропонуєш узаконити вбивство людей? Типу збив 14-річну дівчинку, заплатив 10 тис долл і поїхав собі дальше?
Ти не прокурор часом?
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25.02.2026 20:39 Ответить
Перше---читайте уважно що я написав і аналізуйте Друге--тикати будеш в своїй пісочниці.
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25.02.2026 21:08 Ответить
Як завди злочини вчиняють ті хто відчуває свою безкарність : прокурори ,судді ,менти ,бізнесмени ітд , але якби він в населеному пункті не перевищував швидкість і дивився на дорогу трагедії не булоб.
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25.02.2026 19:19 Ответить
"панять! прастіть!"
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25.02.2026 19:26 Ответить
В 25 років, прокурор.
В 30 років, вілла в Іспанії.
В 32 роки, в потужній команнді чергового "Слуги народу".
В 34 роки, нерухомість в Монако. Мільйонні банківські рахунки в Швейцарії.
В 36 років, державні нагороди, інвалідність, пенсія, в перерахунку, по курсу $ 15 000.
В 37 років депутат Верховної Ради в фракції "Друзі Росії".
А все тому, що у нас 73% - це "мудрі українці".
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25.02.2026 19:33 Ответить
совєцька генетика вижившого насєлєнія ще довго буде нам боком виходити, совєцький рабський психотип ще дуже поширений і дуже заразний.
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25.02.2026 20:08 Ответить
«Пенсія в 29 роки і 156 тисяч на місяць»: як прокурори і судді стають мільйонерами за рахунок звичайних українців. оформлення інвалідності в 2018 році. Хто допоміг?

https://antikor.ua/ru/articles/819102-pensija_v_33_goda_i_156_tysjach_v_mesjats_kak_prokurory_i_sudji_stanovjatsja_millionerami_za_schet_obychnyh_ukraintsev

Для порівняння, у Швеції державну пенсію зазвичай отримують у віці 63-67 років, а її середній розмір є значно меншим, ніж виплата, яку нині отримує український експрокурор.

або як досягти «космічного» результату прокурору (у віці 29 років), отриманого ще в 2019 році, і піти на пенсію в 29 років. Хто ж допоміг ?
«Пенсія в 33 роки і 156 тисяч на місяць»: як прокурори і судді стають мільйонерами за рахунок звичайних українців.

Першу свою виплату від ПФУ Казак задекларував у 29 років. Потім він пройшов низку судів і домігся, щоб його пенсія стала більшою, ніж зарплата чинного голови Миколаївської облпрокуратури. На відміну від тих прокурорів, які не втекли з країни, йому не потрібно проходити додаткову медичну експертизу і підтверджувати свою інвалідність.

І Казак, і його сім'я будують нове життя в Швеції. При цьому саме судове рішення першої інстанції (яке ПФУ не оскаржила) викликає багато питань.

«Видання зазначає, що можливість дострокового виходу на пенсію Казак отримав після оформлення інвалідності в 2018 році. Хто допоміг?

Кримінальний шлейф і «ігнор» медичної експертизи...
На відміну від прокурорів, які залишилися в Україні, Дмитро Казак фактично уникнув перевірок. Оскільки він перебуває за кордоном, пройти додаткову медичну експертизу для підтвердження своєї інвалідності (яку зараз масово вимагають від силовиків) він не може.

Тим часом Офіс Генпрокурора з 12 січня 2026 року розслідує справу за фактами:

Можливого шахрайства при отриманні інвалідності.
Внесення недостовірних даних до документів.
Однак, поки триває слідство, українські платники податків щотижня відправляють до Швеції суми, на які можна було б утримувати десятки звичайних пенсіонерів.
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26.02.2026 09:13 Ответить
Але потрібно у таку погоду носити світло відбивний жилет.

Не виправдовую прокурора.

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25.02.2026 19:33 Ответить
На знаки водителю тоже смотреть иногда не помешает. Но жилет нужен.
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25.02.2026 20:11 Ответить
де ти був, чому раніше про це не казав ?
бо ми не знали
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25.02.2026 20:43 Ответить
Сдавал экзамены на Кап.Очевидность.
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25.02.2026 20:45 Ответить
та ти що ?
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25.02.2026 20:50 Ответить
Так точно, товарищ самый главный командир.
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25.02.2026 20:56 Ответить
На кого авто зареєстровано?
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25.02.2026 19:46 Ответить
Воно ж господар життя і їхало за принципом "розійдись море, лайно пливе!"
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25.02.2026 19:52 Ответить
можливо доживемо до такого парламенту, який першим своїм законом введе правило, що для всієї погонно-мантієвої братії по всім статтям кримінального кодексу застави відміняються, а якщо вбита людина, то погони і мантія забираються назавжди, незалежно від рішення суду.
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25.02.2026 20:15 Ответить
30 тис. гривень штрафу і заборона пити каву на вулиці на протязі року.
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25.02.2026 20:22 Ответить
В Україні дуже небезпечно їздити. Колись сам чуть не зіштовхнувся з підводою, з велосипедистом і трактором. Ясі без світла і світловідбивних посеред ночі. Уявіть ніч, три підводи одна за одною а перед ними їде трактор. Всі навпомацки, дорогу знають напм'ять, а коні бачать в темряві. На зустріч велосипед прямо напроти. Обійшлось, але ніде так нема. В Франції веоосипеди мають світло з заду і з переду, деякі мигаюче. Вулиці освітлені, в Бельгії й дороги освітлені. Пішоходи не бігають куди попало і машини не їздять як попало. Все одно є аварії з трагічними наслідками. І пішоходів збивають і велосипедистів...
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25.02.2026 20:33 Ответить
Не фартануло парубку-прокурору. Лише пару років до пенсії недопрацював. Але по зору інвалідність мабуть точно є.
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25.02.2026 20:48 Ответить
В Україні залишились прокурори, які когось не збили?
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25.02.2026 20:53 Ответить
Нужно немедленно его опустить , они в прокуратуре все инвалиды. Этот может вообще слепой, а они его задерживают. Странно.
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25.02.2026 20:53 Ответить
запишеться на війну в ВСП
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25.02.2026 21:38 Ответить
Автомобіль-джерело підвищеної небезпеки. Більшість аварій через ігнорування ПДР та неуважність. Одна рука на кермі,інша з телефоном- це наш стиль водіння. Підняття штрафів тільки на користь дорожній поліції,більші хабарі. Заборона керування,реальні терміни не від...,а конкретно ,1,2,3....роки.. до пожиттєвого. Пішоходом буде законослухняним. Або найме водія. Адекватного.
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25.02.2026 23:03 Ответить
В 25 вже прокурор
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25.02.2026 23:15 Ответить
В 25 лет уже инвалид-прокурвор и наверняка уже на пенсии.
Прокуратура прогнила.
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25.02.2026 23:33 Ответить
На центральних вулицях міст, на стовпах мають висіти депутати усіх рівнів, судді, прокурори, усілякі посадовці....такі мрії.... Слава Україні !!!
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26.02.2026 00:14 Ответить
Каждому прокурору и судье - по пешеходу! (А то, и по два...)
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26.02.2026 09:20 Ответить
 
 