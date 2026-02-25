У центрі Львова вибухнув побутовий газ: двоє людей поранені

Увечері 25 лютого у центрі Львова стався вибух у квартирі житлового будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Львівської області.

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Що відомо?

Інцидент стався на вулиці Ференца Ліста. За попередніми даними, у помешканні вибухнув побутовий газ. У квартирі проживали орендарі — двоє студентів одного з львівських навчальних закладів.

Унаслідок вибуху постраждали 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців близько 17:50. Наразі медики проводять обстеження потерпілих та уточнюють їхні діагнози.

"На місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі події, що призвели до вибуху", — повідомили у поліції Львівщини.

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Відкрито кримінальне провадження

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.

Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Триває встановлення обставин

Правоохоронці продовжують з’ясовувати причини вибуху та перевіряють технічний стан газового обладнання в квартирі. Також встановлюється, чи дотримувалися мешканці правил безпеки під час користування побутовим газом. У поліції зазначили, що розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині стався вибух газу на станції техобслуговування. Є травмовані та загиблий.

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