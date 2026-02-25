У центрі Львова вибухнув побутовий газ: двоє людей поранені
Увечері 25 лютого у центрі Львова стався вибух у квартирі житлового будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Львівської області.
Що відомо?
Інцидент стався на вулиці Ференца Ліста. За попередніми даними, у помешканні вибухнув побутовий газ. У квартирі проживали орендарі — двоє студентів одного з львівських навчальних закладів.
Унаслідок вибуху постраждали 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців близько 17:50. Наразі медики проводять обстеження потерпілих та уточнюють їхні діагнози.
"На місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі події, що призвели до вибуху", — повідомили у поліції Львівщини.
Відкрито кримінальне провадження
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.
Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
Триває встановлення обставин
Правоохоронці продовжують з’ясовувати причини вибуху та перевіряють технічний стан газового обладнання в квартирі. Також встановлюється, чи дотримувалися мешканці правил безпеки під час користування побутовим газом. У поліції зазначили, що розслідування триває.
- Раніше повідомлялося, що на Львівщині стався вибух газу на станції техобслуговування. Є травмовані та загиблий.
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