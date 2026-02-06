Вибух газу стався на СТО на Львівщині: є загиблий, троє травмованих. ФОТОрепортаж
У селі Дуліби Львівської області 6 лютого стався вибух газу на станції техобслуговування. Є травмовані та загиблий.
Про це повідомила ДСНС та поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що унаслідок вибуху постраждали троє людей. Їх госпіталізували, медики уточнюють стан і діагнози потерпілих.
- Як розповіла Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, серед травмованих — одна жінка та двоє чоловіків. Двоє з них отримали важкі опіки, ще один — опіки середньої тяжкості.
Поліція встановлює обставини
На місці вибуху рятувальники виявили тіло людини. Це підтвердив начальник Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрій П'ясецький.
У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що внаслідок події зруйнована двоповерхова будівля. Надзвичайники гасять займання та проводять розбір конструкцій.
У Львівській обласній прокуратурі зазначили, що вибух стався на території Стрийського автотранспортного підприємства. Правоохоронці встановлюють причини події.
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