Вибух автомобіля у Київському районі Одеси - теракт, - СБУ

У Київському районі Одеси вибухнув автомобіль: є загиблий

СБУ кваліфікує як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.

"За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув", - йдеться в 

Наразі Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.

"Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - зазначили в СБУ.

водій військовослужбовець. наче років 25
06.02.2026 14:00 Відповісти
 
 