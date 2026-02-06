Новости
Взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы - теракт, - СБУ

В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль: есть погибший

СБУ квалифицирует это как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.

"По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 05:00 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. Водитель автомобиля погиб", - говорится в 

В настоящее время Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные меры по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

"Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно", - отметили в СБУ.

водій військовослужбовець. наче років 25
06.02.2026 14:00 Ответить
 
 