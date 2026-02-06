В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль: есть погибший

В Киевском районе Одессы утром 6 февраля взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб 21-летний мужчина. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.

