В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль: есть погибший

В Киевском районе Одессы утром 6 февраля взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб 21-летний мужчина. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.

Топ комментарии
Пишут, что парень в ЗСУ служил. Не надо здесь приколов.
06.02.2026 08:15 Ответить
Може варто в таких новинах вимикати коментарі? Один срач, вибачайте, на кістках.
06.02.2026 09:28 Ответить
Повідомляють, що чоловік саме мав вирушати на службу. Сів у автівку і вона вибухнула. Від отриманих травм чоловік помер.
06.02.2026 08:28 Ответить
Тесла ?
06.02.2026 08:10 Ответить
В ДПСУ.
показать весь комментарий
06.02.2026 15:41 Ответить
Тесли немовби тыльки загоряються, про вибухи не чув.
06.02.2026 08:17 Ответить
Повідомляють, що чоловік саме мав вирушати на службу. Сів у автівку і вона вибухнула. Від отриманих травм чоловік помер.
06.02.2026 08:28 Ответить
Что ты сейчас написал? Можно в переводе?
06.02.2026 08:49 Ответить
Маскаворотий щелепу поміняй і будеш розуміти.
06.02.2026 10:27 Ответить
