У Київському районі Одеси вибухнув автомобіль: є загиблий
У Київському районі Одеси вранці 6 лютого вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту загинув 21-річний чоловік. Поліція з’ясовує обставини події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.
На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.
