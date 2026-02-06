У Київському районі Одеси вибухнув автомобіль: є загиблий

У Київському районі Одеси вранці 6 лютого вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту загинув 21-річний чоловік. Поліція з’ясовує обставини події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

