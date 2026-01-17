У багатоповерхівці Харкова, попередньо, вибухнула газо-повітряна суміш: двоє загиблих, зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами. ФОТО

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2 17 січня близько 01:40.

Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири.

За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

Загиблі

Зазначається, що на місці події виявлено тіла двох загиблих - чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.

Встановлюються обставини трагедії

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Усі обставини трагедії встановлюються.

Що передувало?

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч на 17 січня у Харкові стався вибух невідомого походження у багатоповерхівці, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.