У багатоповерхівці Харкова, попередньо, вибухнула газо-повітряна суміш: двоє загиблих, зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами. ФОТО
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2 17 січня близько 01:40.
Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири.
За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.
Загиблі
Зазначається, що на місці події виявлено тіла двох загиблих - чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.
Встановлюються обставини трагедії
За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
Усі обставини трагедії встановлюються.
Що передувало?
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч на 17 січня у Харкові стався вибух невідомого походження у багатоповерхівці, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.
