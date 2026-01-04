Вибух автомобіля на Оболоні кваліфіковано як теракт: поранено військового, - прокуратура. ФОТО

Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра в Києві під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

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Поранено військового

Як зазначається, внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

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Вибух кваліфіковано як теракт

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані.