Вибух автомобіля на Оболоні кваліфіковано як теракт: поранено військового, - прокуратура. ФОТО
Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра в Києві під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Поранено військового
Як зазначається, внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.
Вибух кваліфіковано як теракт
За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.
Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані.
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