Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт: ранен военный, - прокуратура. ФОТО

Сегодня, 4 января 2026 года, во дворе дома по ул. Героев Днепра в Киеве во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

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Ранен военнослужащий

Как отмечается, в результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

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Взрыв квалифицирован как теракт

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.

Расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные.