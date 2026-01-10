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Газовий котел вибухнув на Київщині: постраждали діти. ФОТОрепортаж
Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла, загорівся приватний житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
Надзвичайний випадок стався у селі Погреби.
Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м.
Постраждали діти
Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні.
Топ коментарі
+3 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар10.01.2026 15:52 Відповісти Посилання
+2 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар10.01.2026 15:57 Відповісти Посилання
+2 Fjall_Raven
показати весь коментар10.01.2026 16:16 Відповісти Посилання
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