Газовий котел вибухнув на Київщині: постраждали діти. ФОТОрепортаж

Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла, загорівся приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Надзвичайний випадок стався у селі Погреби.

Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м.

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Постраждали діти

Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні.







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