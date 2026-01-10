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Новини Фото Вибух побутового газу
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Газовий котел вибухнув на Київщині: постраждали діти. ФОТОрепортаж

Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла, загорівся приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Надзвичайний випадок стався у селі Погреби.

Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м.

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Постраждали діти

Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні.

вибух котла на Київщині
вибух котла на Київщині
вибух котла на Київщині

Також читайте: Рятувальники завершили розбір завалів після вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому: загинули двоє людей, причину вибуху встановлюють

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вибух (4761) газ (10747) ДСНС (5419) Погреби (3)
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Топ коментарі
+3
якщо би котлу не скрутили захист він не вибухнув би
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10.01.2026 15:52 Відповісти
+2
пальник потух ,а газ не вимкнувся ось вам і вибух
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10.01.2026 15:57 Відповісти
+2
можливо це був ще совковий, типу біметалічної пластинки на запальнику, то там ні про який захист мови й не могло бути.
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10.01.2026 16:16 Відповісти

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