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Газовый котел взорвался в Киевской области: пострадали дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла, загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Чрезвычайный случай произошел в селе Погребы.

Спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 150 кв.м.

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Пострадали дети

Как отмечают местные жители, пострадали двое детей 2017 и 2022 года рождения. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу.

взрыв котла в Киевской области
взрыв котла в Киевской области
взрыв котла в Киевской области

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Автор: 

взрыв (6948) Газ (10087) ГСЧС (5271) Погребы (3)
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Топ комментарии
+3
якщо би котлу не скрутили захист він не вибухнув би
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10.01.2026 15:52 Ответить
+2
пальник потух ,а газ не вимкнувся ось вам і вибух
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10.01.2026 15:57 Ответить
+2
можливо це був ще совковий, типу біметалічної пластинки на запальнику, то там ні про який захист мови й не могло бути.
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10.01.2026 16:16 Ответить

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