Газовый котел взорвался в Киевской области: пострадали дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла, загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Чрезвычайный случай произошел в селе Погребы.

Спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 150 кв.м.

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Пострадали дети

Как отмечают местные жители, пострадали двое детей 2017 и 2022 года рождения. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу.







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