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Газовый котел взорвался в Киевской области: пострадали дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла, загорелся частный жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
Чрезвычайный случай произошел в селе Погребы.
Спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 150 кв.м.
Пострадали дети
Как отмечают местные жители, пострадали двое детей 2017 и 2022 года рождения. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу.
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