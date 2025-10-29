РУС
Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в многоэтажке в Хмельницком: погибли два человека, причину взрыва устанавливают

взрыв газа в Хмельницком

В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся вследствие взрыва в многоэтажке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Жертвы

К сожалению, погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Разрушения

Вследствие происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.

Как отмечается, на месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделение спасателей-верхолазов и отделение спецназначения "Дельта".

Какова причина взрыва в многоэтажке?

Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Что предшествовало?

  • В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
  • Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
  • В ГСЧС сообщили, что вследствие взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.
  • После взрыва в многоэтажке Хмельницкого обнаружены тела двух погибших.

