Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в многоэтажке в Хмельницком: погибли два человека, причину взрыва устанавливают

В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся вследствие взрыва в многоэтажке.

Жертвы

К сожалению, погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Разрушения

Вследствие происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.

Как отмечается, на месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделение спасателей-верхолазов и отделение спецназначения "Дельта".

Какова причина взрыва в многоэтажке?

Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Что предшествовало?