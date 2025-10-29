Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в многоэтажке в Хмельницком: погибли два человека, причину взрыва устанавливают
В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся вследствие взрыва в многоэтажке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Жертвы
К сожалению, погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди них ребенок.
Разрушения
Вследствие происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.
Как отмечается, на месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделение спасателей-верхолазов и отделение спецназначения "Дельта".
Какова причина взрыва в многоэтажке?
Причину взрыва устанавливают правоохранители.
Что предшествовало?
- В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
- Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
- В ГСЧС сообщили, что вследствие взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.
- После взрыва в многоэтажке Хмельницкого обнаружены тела двух погибших.
