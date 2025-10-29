УКР
Рятувальники завершили розбір завалів після вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому: загинули двоє людей, причину вибуху встановлюють

вибух газу у Хмельницькому

У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Жертви

На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.

Руйнування

Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені.

Як зазначається, на місці працювали 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення "Дельта".

Яка причина вибуху в багатоповерхівці?

Причину вибуху встановлюють правоохоронці.

Що передувало?

  • У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
  • Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
  • У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.
  • Після вибуху у багатоповерхівці Хмельницького виявлено тіла двох загиблих.

