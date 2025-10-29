Рятувальники завершили розбір завалів після вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому: загинули двоє людей, причину вибуху встановлюють
У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Жертви
На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.
Руйнування
Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені.
Як зазначається, на місці працювали 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення "Дельта".
Яка причина вибуху в багатоповерхівці?
Причину вибуху встановлюють правоохоронці.
Що передувало?
- У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
- Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.
- Після вибуху у багатоповерхівці Хмельницького виявлено тіла двох загиблих.
