Рятувальники завершили розбір завалів після вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому: загинули двоє людей, причину вибуху встановлюють

У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці.

Жертви

На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.

Руйнування

Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені.

Як зазначається, на місці працювали 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення "Дельта".

Яка причина вибуху в багатоповерхівці?

Причину вибуху встановлюють правоохоронці.

Що передувало?