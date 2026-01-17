Вибух невідомого походження стався у багатоповерхівці в Харкові: є загиблі та постраждалі
У ніч на суботу, 17 січня, у Харкові стався вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті вибуху невідомого походження, маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 02:08.
Згодом Терехов повідомив про двох загиблих.
"На місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи", - повідомив мер Харкова о 02:24.
Стільки позитиву!!! На завтра щось лишить)))
Вибухає газово-повітряна суміш.
Може,газова суміш і вибухнула.