Вибух невідомого походження стався у багатоповерхівці в Харкові: є загиблі та постраждалі

У ніч на суботу, 17 січня, у Харкові стався вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух невідомого походження

"У результаті вибуху невідомого походження, маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 02:08.

Згодом Терехов повідомив про двох загиблих.

"На місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи", - повідомив мер Харкова о 02:24.

