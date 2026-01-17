Взрыв неизвестного происхождения произошел в многоэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на субботу, 17 января, в Харькове произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Взрыв неизвестного происхождения

"В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 02:08.

Впоследствии Терехов сообщил о двух погибших.

"На месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщил мэр Харькова в 02:24.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ разрушили крупный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, - Терехов