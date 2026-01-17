4 111 22
Взрыв неизвестного происхождения произошел в многоэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие
В ночь на субботу, 17 января, в Харькове произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 02:08.
Впоследствии Терехов сообщил о двух погибших.
"На месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщил мэр Харькова в 02:24.
чи ти з Козина пишеш?
ти може не чув, але світла нема по 18-20 годин, і з котельнями в Харкові проблеми.
а тепер подумай, чим гріють квартири люди.
Вибухає газово-повітряна суміш.
Може,газова суміш і вибухнула.