Новости Взрыв в доме в Харькове
4 111 22

Взрыв неизвестного происхождения произошел в многоэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

в жилом доме Салтовки прогремел взрыв неизвестного происхождения

В ночь на субботу, 17 января, в Харькове произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв неизвестного происхождения

"В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 02:08.

Впоследствии Терехов сообщил о двух погибших.

"На месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщил мэр Харькова в 02:24.

+9
ти шо хвора ,чи тебе опустили ?
17.01.2026 05:56 Ответить
+4
У російському Підмосков'ї горять хімзавод і електропідстанція - соцмережі
17.01.2026 05:37 Ответить
+4
💡 Московський район частково без світла, а на вулиці -25 градусів.
17.01.2026 05:43 Ответить
Треба казати,здохщих бо воно принесло вибухівку в хату,а загиблі герої не воно
17.01.2026 04:21 Ответить
ти точно з України, дурік?
чи ти з Козина пишеш?
ти може не чув, але світла нема по 18-20 годин, і з котельнями в Харкові проблеми.
а тепер подумай, чим гріють квартири люди.
17.01.2026 07:58 Ответить
газ ?
17.01.2026 05:36 Ответить
У російському Підмосков'ї горять хімзавод і електропідстанція - соцмережі
17.01.2026 05:37 Ответить
Щодо першого та другого випадків російський паблік зазначив, що причини задимлення та пожежі "невідомі, офіційної інформації нема".
17.01.2026 05:39 Ответить
💡 Московський район частково без світла, а на вулиці -25 градусів.
17.01.2026 05:43 Ответить
https://t.me/voynareal/129500 Відео
17.01.2026 06:09 Ответить
Собаці собача
17.01.2026 05:46 Ответить
ти шо хвора ,чи тебе опустили ?
17.01.2026 05:56 Ответить
Тобі козляча буде
17.01.2026 09:14 Ответить
Чим погані собаки?
17.01.2026 09:26 Ответить
гвзовий балон
17.01.2026 06:31 Ответить
метан теж вибухає
17.01.2026 06:34 Ответить
Ні метан,ні пропан не вибухає.
Вибухає газово-повітряна суміш.
17.01.2026 07:05 Ответить
Це тільки ти розумний, а я так - погуляти вийшов.
17.01.2026 07:14 Ответить
дякуємр, кеп. а то ми думали що метан або пропан без кислорода можуть вибухати.
17.01.2026 07:59 Ответить
Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Борис Гладких розповів https://suspilne.media/kharkiv/1216040-vibuh-nevidomogo-pohodzenna-u-harkovi-e-poraneni-i-zagibli-terehov/?utm_source=copylink&utm_medium=ps Суспільному, що вибух стався всередині квартири, де перебували чоловік із жінкою. Обидві людини загинули.
17.01.2026 06:33 Ответить
Кругом реклама газових обігрівачів,люди гріються чим можуть.А який захист в китайської техніки,самі >наємо.
Може,газова суміш і вибухнула.
17.01.2026 07:03 Ответить
в мене датчики газу стоять ,вже раз спрацював коли пальник залило
17.01.2026 07:16 Ответить
нові газові плити йдуть с термопарою ,затух газ перекрився
17.01.2026 07:17 Ответить
Скорее всего генератор взорвался
17.01.2026 07:27 Ответить
зарядна станція
17.01.2026 07:30 Ответить
 
 